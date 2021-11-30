ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЗолотой мяч-2021: Снова Месси
  • 00:11
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» 2021 года
  • 09:29
    • Рангник не успел получить рабочую визу до матча с «Арсеналом»
  • 09:15
    • «Автомобилист» уволил Питерса и назначил Заварухина главным тренером
  • 08:59
    • «Денвер» выиграл у «Майами», «Клипперс» уступили «Нью-Орлеану», Валанчюнас набрал 39 очков
  • 08:10
    • Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Сампдорией»
    Все новости спорта

    «Денвер» выиграл у «Майами», «Клипперс» уступили «Нью-Орлеану», Валанчюнас набрал 39 очков

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Орландо Мэджик Майами Хит Денвер Наггетс Миннесота Тимбервулвз Индиана Пэйсерс Хьюстон Рокетс Оклахома-Сити Тандер Чикаго Буллз Шарлотт Хорнетс Даллас Маверикс Кливленд Кавальерс Сан-Антонио Спёрс Вашингтон Уизардс Юта Джаз Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Йонас Валанчюнас набрал 39 очков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йонас Валанчюнас набрал 39 очков

    «Денвер» одержал выездную победу над «Майами» со счетом 120:111 (32:23, 31:20, 32:35, 25:33).

    Одним из лучших в составе «Денвера» был сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 24 очка, 15 подборов и 7 передач.

    У «Майами» выделялся Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов.

    «Денвер» прервал серию из шести поражений.

    «Нью-Орлеан» выиграл на выезде у «Лос-Анджелес Клипперс» — 123:104 (37:22, 30:30, 23:26, 33:26).

    Литовский центровой «Нью-Орлеана» Йонас Валанчюнас набрал 39 очков и сделал 15 подборов. Форвард гостей Брэндон Ингрэм к 27 очкам добавил 7 передач.

    Результаты остальных матчей

    «Филадельфия» — «Орландо» 101:96 (31:19, 23:24, 27:35, 20:18)

    «Миннесота» — «Индиана» 100:98 (20:26, 28:31, 30:19, 22:22)

    «Хьюстон» — «Оклахома-Сити» 102:89 (28:23, 18:14, 26:23, 30:29)

    «Чикаго» — «Шарлотт» 133:119 (30:31, 39:27, 35:27, 29:34)

    «Сан-Антонио» – «Вашингтон» 116:99 (20:20, 25:31, 39:27, 32:21)

    «Даллас» — «Кливленд» 96:114 (23:30, 18:22, 24:35, 31:27)

    «Юта» – «Портленд» 129:107 (21:23, 32:26, 41:35, 35:23)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» снова не сможет выиграть?
  • «Салернитана» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Аталанта» может одержать крупную победу
  • «Аталанта» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли «Лидс» выиграть у «Кристал Пэлас»?
  • «Лидс» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Реал — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •