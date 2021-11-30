«Денвер» выиграл у «Майами», «Клипперс» уступили «Нью-Орлеану», Валанчюнас набрал 39 очков

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Денвер» одержал выездную победу над «Майами» со счетом 120:111 (32:23, 31:20, 32:35, 25:33).

Одним из лучших в составе «Денвера» был сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 24 очка, 15 подборов и 7 передач.

У «Майами» выделялся Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов.

«Денвер» прервал серию из шести поражений.

«Нью-Орлеан» выиграл на выезде у «Лос-Анджелес Клипперс» — 123:104 (37:22, 30:30, 23:26, 33:26).

Литовский центровой «Нью-Орлеана» Йонас Валанчюнас набрал 39 очков и сделал 15 подборов. Форвард гостей Брэндон Ингрэм к 27 очкам добавил 7 передач.

39 PTS (career high)

15 REB

7-8 3PM (career high)@JValanciunas becomes the 4th player in @NBAHistory with 35+ points, 15+ rebounds and 7+ threes in a game! pic.twitter.com/LLxyuAk61C — NBA (@NBA) November 30, 2021

Результаты остальных матчей

«Филадельфия» — «Орландо» 101:96 (31:19, 23:24, 27:35, 20:18)

«Миннесота» — «Индиана» 100:98 (20:26, 28:31, 30:19, 22:22)

«Хьюстон» — «Оклахома-Сити» 102:89 (28:23, 18:14, 26:23, 30:29)

«Чикаго» — «Шарлотт» 133:119 (30:31, 39:27, 35:27, 29:34)

«Сан-Антонио» – «Вашингтон» 116:99 (20:20, 25:31, 39:27, 32:21)

«Даллас» — «Кливленд» 96:114 (23:30, 18:22, 24:35, 31:27)

«Юта» – «Портленд» 129:107 (21:23, 32:26, 41:35, 35:23)