«Денвер» выиграл у «Майами», «Клипперс» уступили «Нью-Орлеану», Валанчюнас набрал 39 очков

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Денвер» одержал выездную победу над «Майами» со счетом 120:111 (32:23, 31:20, 32:35, 25:33).

Одним из лучших в составе «Денвера» был сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 24 очка, 15 подборов и 7 передач.

У «Майами» выделялся Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов.

«Денвер» прервал серию из шести поражений.

«Нью-Орлеан» выиграл на выезде у «Лос-Анджелес Клипперс» — 123:104 (37:22, 30:30, 23:26, 33:26).

Литовский центровой «Нью-Орлеана» Йонас Валанчюнас набрал 39 очков и сделал 15 подборов. Форвард гостей Брэндон Ингрэм к 27 очкам добавил 7 передач.

