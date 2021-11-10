ЦСКА не собирается увольнять Итудиса

Президент московского ЦСКАвыразил полное доверие главному тренеру армейцев, несмотря на пять поражений команды подряд.

«Я доволен работой Итудиса, но мы все не слишком довольны результатом, который команда имеет на данный момент.

Уверяю вас, что и игроками, тренерами, медицинский персоналом и клубным офисом делается все возможное, чтобы команда побеждала.

Думаю, те шаги, которые предпринимаются вместе с выздоровлением игроков, обязательно принесут результат.

Конечно 0-5 — не тот результат, на которой мы рассчитывали, это не тот результат, который мы заслуживаем.

Я уверен, что усилия тренерского штаба, усилия Димитриса Итудиса позволят нам исправить эту ситуацию, и никаких разговоров об отставке главного тренера сейчас не ведется и таких мыслей нет.

Мы продолжаем с Димитрисом работать вместе и я уверен, что справимся», — сказал Ватутин на прямой линии в прямом эфире клубного телевидения.

51-летний греческий специалист тренирует ЦСКА с 2014 года. Под его руководством армейцы дважды становились победителями Евролиги и шесть раз выигрывали Единую лигу ВТБ.