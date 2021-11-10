ЦСКА не собирается увольнять Итудиса

«Я доволен работой Итудиса, но мы все не слишком довольны результатом, который команда имеет на данный момент.
Уверяю вас, что и игроками, тренерами, медицинский персоналом и клубным офисом делается все возможное, чтобы команда побеждала.
Думаю, те шаги, которые предпринимаются вместе с выздоровлением игроков, обязательно принесут результат.
Конечно 0-5 — не тот результат, на которой мы рассчитывали, это не тот результат, который мы заслуживаем.
Я уверен, что усилия тренерского штаба, усилия Димитриса Итудиса позволят нам исправить эту ситуацию, и никаких разговоров об отставке главного тренера сейчас не ведется и таких мыслей нет.
Мы продолжаем с Димитрисом работать вместе и я уверен, что справимся», — сказал Ватутин на прямой линии в прямом эфире клубного телевидения.
51-летний греческий специалист тренирует ЦСКА с 2014 года. Под его руководством армейцы дважды становились победителями Евролиги и шесть раз выигрывали Единую лигу ВТБ.