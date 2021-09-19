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    Итудис: ЦСКА посвящает победу в Суперкубке Душану Ивковичу

    Баскетбол ЦСКА Зенит Лига ВТБ
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что армейцы посвятили победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ бывшему тренеру клуба Душану Ивковичу.

    Димитрис Итудис
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    Димитрис Итудис

    Специалист умер на этой неделе в Белграде в возрасте 77 лет.

    «Я лично, и мы, как клуб, посвящаем эту победу в Суперкубке Душану Ивковичу, моему другу Дуде.

    Он многое значит для меня и для нашего клуба. Он открыл новую эру в ЦСКА, реорганизовал клуб, Душан был новатором во многих аспектах.

    Баскетбольный мир будет скучать по нему», — приводит слова Итудиса «Р-Спорт».

    Армейцы под руководством Ивковича трижды побеждали в чемпионате России — в 2003, 2004 и 2005 годах и один раз в Кубке страны — в 2005 году.

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