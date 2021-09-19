Итудис: ЦСКА посвящает победу в Суперкубке Душану Ивковичу

Главный тренер ЦСКАзаявил, что армейцы посвятили победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ бывшему тренеру клуба

Специалист умер на этой неделе в Белграде в возрасте 77 лет.

«Я лично, и мы, как клуб, посвящаем эту победу в Суперкубке Душану Ивковичу, моему другу Дуде.

Он многое значит для меня и для нашего клуба. Он открыл новую эру в ЦСКА, реорганизовал клуб, Душан был новатором во многих аспектах.

Баскетбольный мир будет скучать по нему», — приводит слова Итудиса «Р-Спорт».

Армейцы под руководством Ивковича трижды побеждали в чемпионате России — в 2003, 2004 и 2005 годах и один раз в Кубке страны — в 2005 году.