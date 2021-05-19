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    «Бостон» обыграл «Вашингтон», «Индиана» разгромила «Шарлотт»

    Баскетбол НБА Шарлотт Хорнетс Индиана Пэйсерс Бостон Селтикс Вашингтон Уизардс
    В матче плей-ин НБА «Бостон» дома обыграл «Вашингтон» со счетом 118:100 (27:21, 25:33, 38:26, 28:20).

    Джейсон Тейтум
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    Джейсон Тейтум

    Самым результативным у победителей стал Джейсон Тейтум, набравший 50 очков. Еще 29 очков заработал Кемба Уокер.

    У «Уизардс» наиболее результативными стали Брэдли Бил (22 очка) и Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 14 подборов.

    Таким образом, «Селтикс» пробились в плей-офф. «Уизардс» сыграет с «Индианой» за восьмой номер посева в плей-офф.

    В свою очередь «Индиана» разгромила «Шарлотт» в другом матче плей-ин НБА сезона-2020/21 со счетом 144:117 (40:24, 29:21, 39:33, 36:39).

    Самым результативным в составе победителей стал Ошэй Бриссетт, набравший 23 очка. Домантас Сабонис сделал дабл-дабл из 14 очков и 21 подбора.

    У проигравших 23 очка заработал Майлз Бриджес.

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