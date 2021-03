Пермскаяна выезде победила болгарскийв четвертьфинале Кубка Европы ФИБА со счетом 84:62 (19:11; 18:18; 27:16; 20:17).

Самыми результативными игроком матча стал баскетболист российского клуба Адас Юшкевичюс, набравший 18 очков (1 подбор).

В полуфинале турнира «Парма» сыграет с победителем матча «Ираклис» (Греция) — «Нес-Циона» (Израиль).

Got to love that Baltic 🇱🇹-and-🇱🇻 connection! 🤝#FIBAEuropeCup | @parmabasket pic.twitter.com/G6qTP8Smue