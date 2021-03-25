«Орландо» обменял двукратного участника Матчей звезд НБА в «Чикаго»

«Орландо» обменял центровогов «Чикаго», информирует ESPN.

Кроме 30 двукратного участника Матчей звезд НБА «Буллз» получили от «Мэджик» форварда Аль-Фарука Амину.

В качестве компенсации от «Чикаго» в «Орландо» отправились центровой Венделл Картер, форвард Отто Портер и право выбора в первом раунде драфта 2021 и 2023 года.

Вучевич в нынешнем сезоне НБА в среднем за игру набирает 24,5 очка, делает 11,8 подбора и 3,8 передачи.

В турнирной таблице Восточной конференции «Орландо» занимает 14-е место (15 побед, 29 поражений), а «Чикаго» — десятое (19 побед, 24 поражения).