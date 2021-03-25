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    «Орландо» обменял двукратного участника Матчей звезд НБА в «Чикаго»

    Баскетбол Орландо Мэджик Чикаго Буллз НБА
    «Орландо» обменял центрового Николу Вучевича в «Чикаго», информирует ESPN.

    Никола Вучевич
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    Никола Вучевич

    Кроме 30 двукратного участника Матчей звезд НБА «Буллз» получили от «Мэджик» форварда Аль-Фарука Амину.

    В качестве компенсации от «Чикаго» в «Орландо» отправились центровой Венделл Картер, форвард Отто Портер и право выбора в первом раунде драфта 2021 и 2023 года.

    Вучевич в нынешнем сезоне НБА в среднем за игру набирает 24,5 очка, делает 11,8 подбора и 3,8 передачи.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Орландо» занимает 14-е место (15 побед, 29 поражений), а «Чикаго» — десятое (19 побед, 24 поражения).

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