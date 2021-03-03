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    Швед: Все очень хотели выиграть у «Реала»

    Баскетбол Химки Реал М Евролига
    Защитник «Химок» Алексей Швед поделился впечатлениями от победы над «Реалом» (78:77) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

    Алексей Швед
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    Алексей Швед

    Подмосковный клуб прервал серию поражений из 17 игр кряду в рамках турнира.

    «Сегодня хорошо двигали мяч, отлично сыграли в защите. Конечно, тяжело было на подборах, но все вместе по чуть-чуть мы дожали соперника. Все очень хотели выиграть у "Реала".

    У нас тяжело складывается этот сезон, уже нет половины состава. Многие игроки покинули команду. Играем теми ребятами, которые остались.

    У нас сменился тренер. Тяжело сразу найти подход к команде, чтобы она играла все 40 минут. Но постепенно будем стараться играть всё лучше и лучше. Сегодня мы действовали сбалансированнее, чем в предыдущих играх.

    Можно ли сказать, что команда сделала шаг вперед? Надеюсь. Главное потом не сделать шаг назад. Будем стараться, постараемся чаще выигрывать и радовать своих болельщиков», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Одержав 3 победы в 26 матчах, «Химки» остались на последней 18-й строчке в таблице.

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