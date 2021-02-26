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    «Милуоки» обыграл «Нью-Орлеан», «Орландо» уступил «Бруклину»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Вашингтон Уизардс Милуоки Бакс Нью-Йорк Никс Сакраменто Кингз Орландо Мэджик Бруклин Нетс Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Клипперс Филадельфия Сиксерс Даллас Маверикс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» победил «Нью-Орлеан» со счетом 129:125 (35:31, 34:37, 34:35, 26:22).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 38 очков и подборов. Еще 31 очко принес Крис Миддлтон, в активе Донте Дивинченцо 24 очка.

    У «Пеликанс» больше всех набрал Зайон Уильямсон — 34 очка. На счету Брэндона Ингрэма 23 очка, Лонзо Болла — 20.

    «Милуоки» (20-13) идет третьим на Востоке, «Нью-Орлеан» (14-18) — 11-й на Западе.

    В другом матче игрового дня «Бруклин» дома разгромил «Орландо» со счетом 129:92 (24:28, 41:19, 27:25, 37:20).

    В составе «Нетс» самыми результативными стали Кайри Ирвинг (27 очков и 9 передач), Джеймс Харден (20 очков и 9 подборов) и Ландри Шамет (19 очков и 9 подборов).

    У «Мэджик» наиболее заметными на площадке были Никола Вучевич (28 очков и 12 подборов), Джеймс Эннис (15 очков) и Майкл Картер-Уильямс (11 очков).

    «Бруклин» (22-12) — второй на Востоке, «Орландо» (13-20) — 13-й.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Даллас» — 111:97 (23:22, 36:21, 27:25, 25:29)
    «Мемфис» — «Клипперс» — 122:94 (24:27, 37:26, 28:22, 33:19)
    «Нью-Йорк» — «Сакраменто» — 140:121 (38:29, 39:33, 24:32, 39:27)
    «Денвер» — «Вашингтон» — 110:112 (22:26, 32:30, 34:32, 22:24)

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