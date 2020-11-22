«Локомотив-Кубань» на выезде разгромил «Енисей»

одержал крупную победу надв выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счетом 106:79 (28:24, 23:22, 19:17, 36:16) в пользу гостей.

У победителей дабл-дабл сделал Алан Уильямс — 24 очка, 13 подборов, его партнер по команде Джордан Кроуфорд заработал 22 очка.

В составе хозяев дабл-дабл оформил Дастин Хог — 15 очков, 11 подборов, столько же очков набрал его одноклубник Лейтон Хэммондс.

В турнирной таблице «Локомотив-Кубань» занимает второе место (6 побед, 2 поражения), а «Енисей» — 12-е (1 победа, 5 поражений). 0