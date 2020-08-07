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    «Милуоки» обыграл «Майами», «Хьюстон» взял верх над «Лейкерс»

    Баскетбол НБА Милуоки Бакс Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Клипперс Хьюстон Рокетс Финикс Санз Индиана Пэйсерс Даллас Маверикс Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» победил «Майами» со счетом 130:116 (25:34, 31:39, 36:25, 38:18).

    Крис Миддлтон
    Крис Миддлтон

    Самыми результативными игроками в составе победителей стали Крис Миддлтон и Яннис Адетокунбо — по 33 очка. Однако Яннис смог оформить дабл-дабл, записав к своим очкам 12 подборов.

    У «Хит» больше всех набрал Дункан Робинсон — 21 очко

    «Милуоки» (55-14) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, а «Майами» (43-26) занимает четвертое место.

    «Хьюстон» уверенно обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:97 (33:26, 32:30, 29:23, 19:18).

    Самым результативным у победителей стал Джеймс Харден — 39 очков и 12 передач. Матч пропускал Расселл Уэстбрук.

    У «Лейкерс» в отсутствии Леброна Джеймса 21 очко заработал Кайл Кузма. Энтони Дэвис набрал 17 очков и 12 подборов.

    Эта победа стала для «Хьюстона» третьей в четырех матчах после рестарта сезона. «Лейкерс» потерпели второе поражение подряд и третье после рестарта чемпионата.

    Другие результаты дня:

    «Финикс» — «Индиана» 114:99 (28:23, 24:25, 34:27, 28:24)
    «Даллас» — «Клипперс» 111:126 (22:23, 36:36, 29:32, 24:35)
    «Денвер» — «Портленд» 115:125 (26:27, 23:35, 38:30, 28:33) 0

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