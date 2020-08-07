«Милуоки» обыграл «Майами», «Хьюстон» взял верх над «Лейкерс»

В матче регулярного чемпионата НБАпобедилсо счетом 130:116 (25:34, 31:39, 36:25, 38:18).

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Крис Миддлтон и Яннис Адетокунбо — по 33 очка. Однако Яннис смог оформить дабл-дабл, записав к своим очкам 12 подборов.

У «Хит» больше всех набрал Дункан Робинсон — 21 очко

«Милуоки» (55-14) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, а «Майами» (43-26) занимает четвертое место.

«Хьюстон» уверенно обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:97 (33:26, 32:30, 29:23, 19:18).

Самым результативным у победителей стал Джеймс Харден — 39 очков и 12 передач. Матч пропускал Расселл Уэстбрук.

У «Лейкерс» в отсутствии Леброна Джеймса 21 очко заработал Кайл Кузма. Энтони Дэвис набрал 17 очков и 12 подборов.

Эта победа стала для «Хьюстона» третьей в четырех матчах после рестарта сезона. «Лейкерс» потерпели второе поражение подряд и третье после рестарта чемпионата.

Другие результаты дня:

«Финикс» — «Индиана» 114:99 (28:23, 24:25, 34:27, 28:24)

«Даллас» — «Клипперс» 111:126 (22:23, 36:36, 29:32, 24:35)

«Денвер» — «Портленд» 115:125 (26:27, 23:35, 38:30, 28:33) 0