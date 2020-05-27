Исполком РФБ решил не определять чемпиона России в сезоне-2019/2020
globallookpress.com
«Исполком РФБ последовал рекомендации министерства спорта РФ утвердить классификацию команд на дату последнего сыгранного матча, без присвоения звания "чемпион" и без определения призеров», — сказал глава РФБ Андрей Кириленко.
Напомним, 27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса.
Отметим, что на момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», одержавшие 18 побед в 19 матчах. 0