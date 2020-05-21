Швед отклонил предложение из Китая

Защитник подмосковных «Химок»отказался от предложения из Китая.

Об этом заявил агент 31-летнего баскетболиста Обрад Фимич.

«В последние несколько дней было много спекуляций относительно будущего Алексея Шведа. Ни для кого не секрет, что он скоро станет свободным агентом, он является одним из лучших игроков за пределами НБА, и несколько клубов интересовались им.

Недавно мы отклонили предложение из Китая на сезон 2020/21. Швед чувствует себя комфортно в "Химках", но прежде чем мы что-то решим, мы рассмотрим все варианты и примем правильное решение для Алексея», — цитирует Фимича Sportando.

Ранее Фимич заявлял, что Швед хочет посмотреть, какие у него будут варианты в Национальной баскетбольной ассоциации. 0