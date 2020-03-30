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    Кущенко: Исполком РФБ ждет сложное решение — утвердить итоговую классификацию

    Баскетбол Лига ВТБ Евролига
    Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, как исполком РФБ примет итоговое решение по классификации команд в чемпионате России, и когда будут распределять места на участие в еврокубках в следующем сезоне.

    Сергей Кущенко
    Сергей Кущенко

    27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 без определения чемпиона.

    «Единая лига получила от РФБ право на проведение чемпионата России. Мы проводим чемпионат и его результаты в конце сезона передаем в РФБ, а исполком федерации их утверждает. Сейчас то же самое.

    Мы досрочно закончили чемпионат по текущей таблице — за это проголосовали клубы. Понятно, что к этой таблице может быть много вопросов, самый важный из них — неравное количество игр среди участников.

    Но в условиях форс-мажора это единственный выход из ситуации. В ближайшее время отправим таблицу в РФБ, и исполком ждет сложное решение — утвердить итоговую классификацию.

    Коммуникация Единой лиги с турнирами, в которых участвуют наши клубы, всегда понятная и открытая.

    Как только турниры Евролиги и ФИБА закончат свои сезоны каким-то образом, тогда и мы будем понимать, какие клубы и куда делегировать.

    Сейчас очень сложно предугадать, как в итоге завершится европейский сезон — полной отменой или ситуация с распространением вируса пойдет на спад и клубам как-то удастся доиграть оставшиеся матчи», — сказал Сергей Кущенко «Известиям». 0

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