В «Денвере» — первый случай заражения коронавирусом

Клуб НБАсообщил о первом случае заражения коронавирусом в команде.

Имя заболевшего не называется. Он прошел тесты после того, как 16 марта почувствовал симптомы, которые проявляются у зараженных коронавирусом.

«19 марта член "Денвера" дал положительный результат на COVID-19. Человек, который прошел тест после того, как испытал симптомы в настоящее время находится под наблюдением медицинского персонала команды и в самоизоляции.

Здоровье и безопасность наших игроков, сотрудников и всех тех, кто может пострадать в этой ситуации, имеет первостепенное значение.

"Денвер" будет продолжать работать в координации с врачами команды, должностными лицами общественного здравоохранения и экспертами в области инфекционных заболеваний, уделяя особое внимание здоровью и безопасности каждого в нашем сообществе», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

НБА ранее объявила о приостановке сезона после того, как у центрового «Юты» Руди Гобера выявили коронавирус.

Вирус обнаружили также у одноклубника Гобера Донована Митчелла, центрового «Детройта» Кристиана Вуда и четырех игроков «Бруклина», включая Кевина Дюранта.

