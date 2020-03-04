«Лейкерс» победили «Филадельфию», «Бруклин» отыгрался с «-21»

на домашнем паркете победилисо счетом 120:107 (28:35, 37:19, 31:26, 24:27).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 13 подборов. Леброн Джеймс набрал 22 очка, также на его счету 14 передач.

В составе «Сиксерс» Гленн Робинсон-младший записал себе в актив 25 очков.

«Лейкерс» закрепились на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. У клуба из Лос-Анджелеса 47 побед и 13 поражений в 60 матчах. «Филадельфия» (37-25) занимает шестое место на Востоке.

В другом матче дня «Бруклин» на выезде вырвал победу у «Бостона» — 129:120 ОТ (28:33, 15:23, 24:28, 51:34, 11:2).

По ходу матча «Нетс» отыграли отставание в 21 очко.

У победителей 51 очко набрал Карис Леверт, установивший рекорд карьеры. У проигравших 22 очка на счету Джайлена Брауна, еще 21 набрал Кемба Уокер. «Бруклин» прервал серию из четырех поражений.

«Бостон» (41-19) — третий на Востоке, «Бруклин» (27-33) — седьмой.

Другие результаты:

«Оклахома» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 94:109 (27:38, 20:21, 23:30, 24:20)

«Шарлотт» — «Сан-Антонио» — 103:104 (36:19, 22:30, 18:28, 27:27)

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 134:139 (31:28, 37:44, 43:37, 23:30)

«Финикс» — «Торонто» — 124:123 (39:30, 29:31, 18:26, 28:36)

«Денвер» — «Голден Стэйт» — 100:116 (25:26, 33:23, 23:33, 19:34)

«Сакраменто» — «Вашингтон» — 133:126 (39:23, 37:26, 19:46, 38:31) 0