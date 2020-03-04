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    «Лейкерс» победили «Филадельфию», «Бруклин» отыгрался с «-21»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Филадельфия Сиксерс Лос-Анджелес Клипперс Оклахома-Сити Тандер Бостон Селтикс Бруклин Нетс Шарлотт Хорнетс Сан-Антонио Спёрс Миннесота Тимбервулвз Финикс Санз Торонто Рэпторс Денвер Наггетс Голден Стэйт Уорриорз Вашингтон Уизардс Сакраменто Кингз
    «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете победили «Филадельфию» со счетом 120:107 (28:35, 37:19, 31:26, 24:27).

    «Лейкерс» — «Филадельфия»
    «Лейкерс» — «Филадельфия»

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 13 подборов. Леброн Джеймс набрал 22 очка, также на его счету 14 передач.

    В составе «Сиксерс» Гленн Робинсон-младший записал себе в актив 25 очков.

    «Лейкерс» закрепились на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. У клуба из Лос-Анджелеса 47 побед и 13 поражений в 60 матчах. «Филадельфия» (37-25) занимает шестое место на Востоке.

    В другом матче дня «Бруклин» на выезде вырвал победу у «Бостона» — 129:120 ОТ (28:33, 15:23, 24:28, 51:34, 11:2).

    По ходу матча «Нетс» отыграли отставание в 21 очко.

    У победителей 51 очко набрал Карис Леверт, установивший рекорд карьеры. У проигравших 22 очка на счету Джайлена Брауна, еще 21 набрал Кемба Уокер. «Бруклин» прервал серию из четырех поражений.

    «Бостон» (41-19) — третий на Востоке, «Бруклин» (27-33) — седьмой.

    Другие результаты:

    «Оклахома» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 94:109 (27:38, 20:21, 23:30, 24:20)
    «Шарлотт» — «Сан-Антонио» — 103:104 (36:19, 22:30, 18:28, 27:27)
    «Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 134:139 (31:28, 37:44, 43:37, 23:30)
    «Финикс» — «Торонто» — 124:123 (39:30, 29:31, 18:26, 28:36)
    «Денвер» — «Голден Стэйт» — 100:116 (25:26, 33:23, 23:33, 19:34)
    «Сакраменто» — «Вашингтон» — 133:126 (39:23, 37:26, 19:46, 38:31) 0

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