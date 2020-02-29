«Милуоки» разгромил «Оклахому», «Торонто» проиграл «Шарлотт»

на своем паркете разгромилв матче регулярного чемпионата НБА — 133:86 (31:24, 39:23, 37:22, 26:17).

В составе победителей 32 очка и 13 подборов на счету Янниса Адетокунбо. У проигравших 18 очков набрал Крис Пол. «Бакс» добыли 5-ю победу подряд, «Тандер» проиграли впервые за 6 встреч.

«Милуоки» — лидер Восточной конференции, «Оклахома» идет шестой в Западной конференции.

В другом матче дня «Торонто» потерпел домашнее поражение от «Шарлотт» со счетом 96:99 (23:25, 18:27, 25:21, 30:26).

У победителей по 18 очков набрали Девонте Грэм и Терри Розье, у проигравших 24 очка заработал Паскаль Сиакам, еще 22 — Норман Пауэлл, 21 — у Кайла Лаури.

«Хорнетс» выиграли второй матч кряду и пятый из последних семи, «Рэпторс» потерпели второе поражения подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» находится на второй позиции, «Шарлотт» идет на десятом месте.

Другие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 116:104 (43:25, 27:30, 25:28, 21:21)

«Майами» — «Даллас» — 126:118 (31:31, 32:24, 25:38, 38:25)

«Мемфис» — «Сакраменто» — 101:104 (30:21, 17:29, 28:31, 26:23)

«Орландо» — «Миннесота» — 136:125 (35:35, 34:30, 34:31, 33:29)

«Атланта» — «Бруклин» — 141:118 (29:36, 39:26, 40:36, 33:20) 0