«Нижний Новгород» обыграл ВЭФ в матче Лиги чемпионов

нанес поражениев заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы C, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 81:74 (23:21, 17:21, 16:22, 25:10) в пользу гостей.

Самыми результативными в составе нижегородцев стали Брэндон Браун, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 передач, и Евгений Бабурин, на счету которого 18 очков.

У ВЭФа 21 очко набрал Лестер Медфорд.

«Нижний Новгород», гарантировавший себе выход в плей-офф, занял третье место в группе С (9 побед, 5 поражений). ВЭФ занял последнее место (1 победа, 13 поражений). 0