«Даллас» разгромил «Голден Стэйт», «Филадельфия» победила «Нью-Йорк»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБАразгромилсо счетом 142:94 (44:16, 30:22, 30:26, 38:30).

Главным героем встречи стал защитник «Маверикс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 35 очков, 10 подборов и 11 передач.

В другом поединке «Филадельфия» победила «Нью-Йорк» со счетом 109:104 (27:25, 26:26, 21:28, 35:25).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. Также дабл-дабл на счету Бена Симмонса — 18 очков и 13 передач.

У «Никс» дабл-даблом отметился форвард Маркус Моррис — 22 очка и 13 подборов.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Сан-Антонио» 138:132 (35:38, 28:31, 38:29, 37:34)

«Торонто» — «Орландо» 113:97 (32:32, 29:19, 18:17, 34:29)

«Бруклин» — «Шарлотт» 101:91 (26:26, 30:25, 26:22, 19:18)

«Майами» — «Кливленд» 124:100 (32:22, 43:26, 24:29, 25:23)

«Атланта» — «Милуоки» 127:135 (26:34, 35:24, 22:38, 44:39)

«Миннесота» — «Юта» 95:103 (19:26, 27:22, 22:25, 27:30)

«Чикаго» — «Детройт» 109:89 (30:30, 29:25, 25:16, 25:18)

«Денвер» — «Хьюстон» 105:95 (27:22, 27:29, 28:22, 23:22) 0