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    «Парма» на домашней арене уступила УНИКСу

    Баскетбол Лига ВТБ Парма УНИКС Автодор Астана
    «Парма» потерпела поражение от УНИКСа в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Перми, завершилась со счетом 88:89 (23:19, 21:20, 22:25, 22:25).

    Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, записавший в актив 31 балл. Еще 18 баллов на счету Эрика Макколлума.

    У хозяев выделялся Адас Юшкевичюс, который набрал 34 очка, собрал 3 подбора и сделал 3 передачи.

    В турнирной таблице «Парма» занимает 12-е место (1 победа, 6 поражений), а УНИКС — шестое (4 победы, 3 поражения).

    В еще одном матче «Автодор» дома победил «Астану» — 90:85 (20:19, 27:23, 15:23, 28:20). 0

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