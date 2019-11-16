«Парма» на домашней арене уступила УНИКСу

потерпела поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Перми, завершилась со счетом 88:89 (23:19, 21:20, 22:25, 22:25).

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, записавший в актив 31 балл. Еще 18 баллов на счету Эрика Макколлума.

У хозяев выделялся Адас Юшкевичюс, который набрал 34 очка, собрал 3 подбора и сделал 3 передачи.

В турнирной таблице «Парма» занимает 12-е место (1 победа, 6 поражений), а УНИКС — шестое (4 победы, 3 поражения).

В еще одном матче «Автодор» дома победил «Астану» — 90:85 (20:19, 27:23, 15:23, 28:20). 0