«Лейкерс» в овертайме дожали «Даллас», «Чикаго» обыграл «Детройт»

В составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс — у него 39 очков, 16 передач и 12 подборов. Еще 31 очко набрал Энтони Дэвис.
У проигравших трипл-дабл в активе Луки Дончича — 31 очко, 15 передач и 13 подборов. Кристапс Порзингис набрал 16 очков и сделал 9 подборов.
«Лейкерс» выиграли четвертый матч подряд, «Маверикс» потерпели второе поражение в пяти играх сезона.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своем паркете переиграл «Детройт» со счетом 112:106 (30:23, 27:29, 29:28, 26:26).
Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, набравший 26 очков. Отто Портер принес своей команде 22 очка.
В составе проигравшей команды дабл-дабл из 25 очков и 24 подборов на счету Андре Драммонда. 23 очка набрал Деррик Роуз.
«Чикаго» одержал первую победу за последние три игры. «Детройт» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.
Другие результаты:
«Орландо» — «Милуоки» 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35)
«Индиана» — «Кливленд» 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34)
«Бруклин» — «Хьюстон» 123:116 (24:33, 37:26, 34:24, 28:33)
«Бостон» — «Нью-Йорк» 104:102 (22:23, 27:27, 26:24, 29:28)
«Сакраменто» — «Юта» 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21)
«Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» 110:127 (28:29, 27:28, 31:40, 24:30) 0