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    «Лейкерс» в овертайме дожали «Даллас», «Чикаго» обыграл «Детройт»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Юта Джаз Сакраменто Кингз Даллас Маверикс Лос-Анджелес Лейкерс Чикаго Буллз Детройт Пистонс Бостон Селтикс Нью-Йорк Никс Бруклин Нетс Хьюстон Рокетс Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Орландо Мэджик Милуоки Бакс
    «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 119:110 ОТ(20:25, 28:33, 28:27, 27:18, 16:7). По ходу матча «Лейкерс» отыграли отставание в 15 очков.

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс

    В составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс — у него 39 очков, 16 передач и 12 подборов. Еще 31 очко набрал Энтони Дэвис.

    У проигравших трипл-дабл в активе Луки Дончича — 31 очко, 15 передач и 13 подборов. Кристапс Порзингис набрал 16 очков и сделал 9 подборов.

    «Лейкерс» выиграли четвертый матч подряд, «Маверикс» потерпели второе поражение в пяти играх сезона.

    В другом матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своем паркете переиграл «Детройт» со счетом 112:106 (30:23, 27:29, 29:28, 26:26).

    Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, набравший 26 очков. Отто Портер принес своей команде 22 очка.

    В составе проигравшей команды дабл-дабл из 25 очков и 24 подборов на счету Андре Драммонда. 23 очка набрал Деррик Роуз.

    «Чикаго» одержал первую победу за последние три игры. «Детройт» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Милуоки» 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35)
    «Индиана» — «Кливленд» 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34)
    «Бруклин» — «Хьюстон» 123:116 (24:33, 37:26, 34:24, 28:33)
    «Бостон» — «Нью-Йорк» 104:102 (22:23, 27:27, 26:24, 29:28)
    «Сакраменто» — «Юта» 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21)
    «Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» 110:127 (28:29, 27:28, 31:40, 24:30) 0

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