Дабл-дабл Адетокунбо не спас Грецию от поражения в матче с США

Сборнаяодержала победу над командойв матче второго группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы K, которая прошла Шэньчжэне, завершилась со счетом 69:53 (19:17, 19:8, 16:12, 15:16).

Наибольший вклад в успех американцев внесли Кемба Уокер (15 очков и 6 передач) и Донован Митчелл (10 очков и 5 подборов).

У проигравших дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов оформил Яннис Адетокунбо, 13 очков набрал Костас Слукас.

В турнирной таблице США занимают первое место (8 очков), а Греция — четвертое (6 очков). Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. 0