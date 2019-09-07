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    Дабл-дабл Адетокунбо не спас Грецию от поражения в матче с США

    Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м) Сборная Греции
    Сборная США одержала победу над командой Греции в матче второго группового этапа чемпионата мира.

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо

    Встреча группы K, которая прошла Шэньчжэне, завершилась со счетом 69:53 (19:17, 19:8, 16:12, 15:16).

    Наибольший вклад в успех американцев внесли Кемба Уокер (15 очков и 6 передач) и Донован Митчелл (10 очков и 5 подборов).

    У проигравших дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов оформил Яннис Адетокунбо, 13 очков набрал Костас Слукас.

    В турнирной таблице США занимают первое место (8 очков), а Греция — четвертое (6 очков). Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. 0

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