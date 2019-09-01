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    Сборная Австралии обыграла Канаду в матче ЧМ-2019

    Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м)
    Сборная Австралии одержала победу над командой Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу.

    Мэттью Деллаведова
    Мэттью Деллаведова

    Встреча группы H, которая прошла в Дунгуане, завершилась со счетом 108:92 (29:20, 23:20, 24:37, 32:15).

    В составе австралийцев самым результативным стал Мэттью Деллаведова, набравший 24 очка, дабл-дабл из 13 очков и 10 результативных передач оформил Джо Инглс.

    У канадцев 18 очков в активе Хема Берча.

    Позже в рамках группы H встретятся сборные Сенегала и Литвы.

    Сборная Бразилии в матче группы F нанесла поражение команде Новой Зеландии — 102:94 (21:20, 29:30, 28:12, 24:32). 0

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