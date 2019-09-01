Сборная Австралии обыграла Канаду в матче ЧМ-2019

Сборнаяодержала победу над командойв матче первого тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу.

Встреча группы H, которая прошла в Дунгуане, завершилась со счетом 108:92 (29:20, 23:20, 24:37, 32:15).

В составе австралийцев самым результативным стал Мэттью Деллаведова, набравший 24 очка, дабл-дабл из 13 очков и 10 результативных передач оформил Джо Инглс.

У канадцев 18 очков в активе Хема Берча.

Позже в рамках группы H встретятся сборные Сенегала и Литвы.

Сборная Бразилии в матче группы F нанесла поражение команде Новой Зеландии — 102:94 (21:20, 29:30, 28:12, 24:32). 0