Сборная Австралии обыграла Канаду в матче ЧМ-2019

Мэттью Деллаведова
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Встреча группы H, которая прошла в Дунгуане, завершилась со счетом 108:92 (29:20, 23:20, 24:37, 32:15).
В составе австралийцев самым результативным стал Мэттью Деллаведова, набравший 24 очка, дабл-дабл из 13 очков и 10 результативных передач оформил Джо Инглс.
У канадцев 18 очков в активе Хема Берча.
Позже в рамках группы H встретятся сборные Сенегала и Литвы.
Сборная Бразилии в матче группы F нанесла поражение команде Новой Зеландии — 102:94 (21:20, 29:30, 28:12, 24:32). 0