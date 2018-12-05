«Портленд» уступил «Далласу», «Юта» разгромила «Сан-Антонио»

потерпел поражение отв выездном матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Техасе, завершилась со счетом 111:102 (34:20, 26:25, 27:28, 24:29).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Дамиан Лиллард, который набрал 33 очка. Дабл-дабл из 12 очков и 13 подборов оформил Аль-Фарук Амину.

В составе «Маверикс» дабл-даблом из 12 очков и 17 подборов отметился центровой Деандре Джордан. Лука Дончич записал на свой счет 21 балл.

«Даллас» — «Портленд»

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает седьмое место (12 побед, 10 поражений), а «Портленд» — восьмое (13 побед, 11 поражений).

«Юта Джаз» на домашней площадке разгромила «Сан-Антонио Сперс» со счетом 139:105 (34:20, 29:27, 41:31, 35:27).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 20 очков. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Руди Гобер — 18 очков, 10 подборов.

По 16 очков в составе «Сперс» набрали Ламаркус Олдридж и Демар Дерозан.

«Юта» — «Сан-Антонио»

«Юта» занимает 11-е место в Западной конференции (12 побед, 13 поражений), а «Сан-Антонио» — 14-е (11 побед, 13 поражений).

Другие результаты:

«Индиана» — «Чикаго» — 96:90 (23:21, 20:24, 27:22, 26:23)

«Майами» — «Орландо» — 90:105 (25:27, 25:19, 12:30, 28:29)

«Финикс» — «Сакраменто» — 105:122 (9:36, 31:32, 27:31, 38:23) 0