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    «Портленд» уступил «Далласу», «Юта» разгромила «Сан-Антонио»

    НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Даллас Маверикс Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс Индиана Пэйсерс Чикаго Буллз Майами Хит Орландо Мэджик Финикс Санз Сакраменто Кингз
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» потерпел поражение от «Даллас Маверикс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

    Донован Митчелл
    Донован Митчелл
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    Встреча, которая прошла в Техасе, завершилась со счетом 111:102 (34:20, 26:25, 27:28, 24:29).

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Дамиан Лиллард, который набрал 33 очка. Дабл-дабл из 12 очков и 13 подборов оформил Аль-Фарук Амину.

    В составе «Маверикс» дабл-даблом из 12 очков и 17 подборов отметился центровой Деандре Джордан. Лука Дончич записал на свой счет 21 балл.

    «Даллас» — «Портленд»

    В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает седьмое место (12 побед, 10 поражений), а «Портленд» — восьмое (13 побед, 11 поражений).

    «Юта Джаз» на домашней площадке разгромила «Сан-Антонио Сперс» со счетом 139:105 (34:20, 29:27, 41:31, 35:27).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 20 очков. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Руди Гобер — 18 очков, 10 подборов.

    По 16 очков в составе «Сперс» набрали Ламаркус Олдридж и Демар Дерозан.

    «Юта» — «Сан-Антонио»

    «Юта» занимает 11-е место в Западной конференции (12 побед, 13 поражений), а «Сан-Антонио» — 14-е (11 побед, 13 поражений).

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Чикаго» — 96:90 (23:21, 20:24, 27:22, 26:23)
    «Майами» — «Орландо» — 90:105 (25:27, 25:19, 12:30, 28:29)
    «Финикс» — «Сакраменто» — 105:122 (9:36, 31:32, 27:31, 38:23) 0

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