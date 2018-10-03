«Зенит» выиграл у «Тюрк Телекома», УНИКС — у «Морнара»

Петербургскийс победы начал свое выступление в Еврокубке сезона 2018/19.

В первом туре «сине-бело-голубые» победили «Тюрк Телеком» со счетом 91:90 (28:18, 23:19, 22:15, 18:28).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Брэндон Дженнингс, набравший 20 очков и совершивший 9 подборов. В составе гостей отличился Силвен Ландесберг, на счету которого 23 очка.

В следующем туре «Зенит» в гостях встретится с «Партизаном».

Казанский УНИКС в другом матче в гостях переиграл черногорский «Морнар» — 94:74 (28:18, 23:20, 26:21, 20:15).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Морис Ндур, набравший 29 очков и совершивший 8 подборов. В составе хозяев площадки отличился Бронсон Кениг, набравший 19 очков.

Следующем соперником УНИКСа станет «Ритас». 0