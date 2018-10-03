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    «Зенит» выиграл у «Тюрк Телекома», УНИКС — у «Морнара»

    Еврокубок Зенит УНИКС
    Петербургский «Зенит» с победы начал свое выступление в Еврокубке сезона 2018/19.

    «Зенит» — «Тюрк Телеком»
    «Зенит» — «Тюрк Телеком»
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    В первом туре «сине-бело-голубые» победили «Тюрк Телеком» со счетом 91:90 (28:18, 23:19, 22:15, 18:28).

    Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Брэндон Дженнингс, набравший 20 очков и совершивший 9 подборов. В составе гостей отличился Силвен Ландесберг, на счету которого 23 очка.

    В следующем туре «Зенит» в гостях встретится с «Партизаном».

    Казанский УНИКС в другом матче в гостях переиграл черногорский «Морнар» — 94:74 (28:18, 23:20, 26:21, 20:15).

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Морис Ндур, набравший 29 очков и совершивший 8 подборов. В составе хозяев площадки отличился Бронсон Кениг, набравший 19 очков.

    Следующем соперником УНИКСа станет «Ритас». 0

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