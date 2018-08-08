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    Состав «Химок» пополнил американский защитник

    Химки Лига ВТБ
    «Химки» на своем официальном сайте объявили о подписании контракта с защитником Тони Крокером.

    Тони Крокер
    Тони Крокер
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    Соглашение подмосковного клуба с американским баскетболистом рассчитано на один сезон.

    В прошлом сезоне Крокер выступал за «Тофаш» и провел 34 матча в чемпионате Турции, в среднем набирая 14,2 очка, а также делая 2,9 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата за 28 минут. В Кубке Европы Тони в среднем набирал 12,3 очка, 2 подбора, 1,1 перехвата и 1 передачу за 24,9 минуты.

    «Очень рад, что стал частью такой команды, как "Химки". Знаю, что Лига ВТБ — очень сильный чемпионат со многими хорошими клубами, а в России, где я теперь буду жить, очень холодно.

    Сделаю все возможное, чтобы "Химки" побеждали, также моя личная цель — вырасти как игрок и стать лучше в баскетбольном плане», — заявил Крокер. 0

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