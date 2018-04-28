Барцокас: Для всех в «Химках» этот сезон – большой шаг вперед

Главный тренер «Химок»после четвертого матча 1/4 финала Евролиги против(88:89, 1-3) подвел итоги сезона.

«Сезон Евролиги закончился для "Химок". Мы показали большой прогресс как команда, бились с ЦСКА в четырех матчах.

Мы бились на равных, мы отдали себя полностью. Но однако в концовке все детали сложились против нас. Мы начали матч с абсолютно неправильным настроем, но это нормально.

Мы находились под большим давлением, у нас новая команда. После большого перерыва мы смогли изменить свой подход, свою игру.

Обе команды заслужили победу, но в концовке все сложилось против нас. Мы совершили быстрый фол на Серхио Родригесе, который не надо было совершать.

Затем мы мазали один бросок, а Кори Хиггинс забил тяжелый мяч. Мы не смогли сделать бросок в решающей атаке, мы менялись в защите.

Однако нас попросили о замене, которую мы не просили, потому что у нас не было возможности сделать замену. Непонятно, почему это произошло, это неправильно.

Мы должны поздравить ЦСКА, они были лучшей командой. Я горжусь "Химками", спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас в Мытищах на протяжении всего сезона.

Для всех нас этот сезон – большой шаг вперед. Мы отдали все, что могли. Никто не ожидал, что мы будем играть на равных с ЦСКА в этой серии.

Надеюсь, что продолжим в том же духе, и в следующем сезоне все будет только лучше», — приводит «Р-Спорт» слова Барцокаса.