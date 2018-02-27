Леонард планирует вернуться к тренировкам в марте

Форвард «Сан-Антонио»планирует возобновить тренировки с командой на этой неделе, пишет ESPN.

Леонард провел три недели в Нью-Йорке, где консультировался по поводу травмы четырехглавой мышцы бедра, из-за которой он не играет с 13 января, и тренировался в зале главного офиса профсоюза игроков.

Ранее сообщалось, что Леонард получил разрешение врачей вернуться на площадку, но решил не присоединяться к команде, поскольку был недоволен своим восстановлением после травмы.

В нынешнем сезоне баскетболист принял участие лишь в 9 встречах НБА, в которых в среднем набирал по 16,2 очка, делал по 4,7 подбора и 2,3 передач за игру.