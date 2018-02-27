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    Леонард планирует вернуться к тренировкам в марте

    Сан-Антонио Спёрс НБА
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    Кавай Леонард
    На фото:Кавай Леонард
    Форвард «Сан-Антонио» Кавай Леонард планирует возобновить тренировки с командой на этой неделе, пишет ESPN.

    Леонард провел три недели в Нью-Йорке, где консультировался по поводу травмы четырехглавой мышцы бедра, из-за которой он не играет с 13 января, и тренировался в зале главного офиса профсоюза игроков.

    Ранее сообщалось, что Леонард получил разрешение врачей вернуться на площадку, но решил не присоединяться к команде, поскольку был недоволен своим восстановлением после травмы.

    В нынешнем сезоне баскетболист принял участие лишь в 9 встречах НБА, в которых в среднем набирал по 16,2 очка, делал по 4,7 подбора и 2,3 передач за игру.

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