ЦСКА в Греции выиграл у «Панатинаикоса»

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Афинах, завершилась со счетом 75:70 (15:20, 16:9, 20:22, 24:19) в пользу гостей.

Героем встречи стал Серхио Родригес, набравший 21 очко. Он же забросил один из решающих трехочковых в концовке игры.

Кори Хиггинс набрал 14 очков, Отелло Хантер – 12 очков, а Нандо Де Коло – 10 очков.

У гостей самым результативным стал Никос Паппас, на счету которого 14 баллов.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место (15 побед, 4 поражения), а «Панатинаикос» — пятое (12 побед, 7 поражений).