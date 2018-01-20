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    ЦСКА в Греции выиграл у «Панатинаикоса»

    Евролига ЦСКА Панатинаикос
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    ЦСКА одержал победу над «Панатинаикосом» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Встреча, которая прошла в Афинах, завершилась со счетом 75:70 (15:20, 16:9, 20:22, 24:19) в пользу гостей.

    Героем встречи стал Серхио Родригес, набравший 21 очко. Он же забросил один из решающих трехочковых в концовке игры.

    Кори Хиггинс набрал 14 очков, Отелло Хантер – 12 очков, а Нандо Де Коло – 10 очков.

    У гостей самым результативным стал Никос Паппас, на счету которого 14 баллов.

    В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место (15 побед, 4 поражения), а «Панатинаикос» — пятое (12 побед, 7 поражений).

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