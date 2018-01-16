«Чикаго» прервал серию побед «Майами»

Успех «быкам» обеспечила результативна игра Джастина Холидея (25), Зака Лавина (18) и Николы Миротича (18). В составе «Хит» трое игроков преодолели отметку в 20 очков — Горан Драгич (22), Келли Олиник (21) и Уэйн Эллингтон (20).
Это первое поражение «Хит» после семи побед.
Другие результаты:
«Филадельфия» — «Торонто» 117:111 (32:23, 27:26, 34:26, 24:36)
«Вашингтон» — «Милуоки» 95:104 (30:28, 21:25, 21:25, 23:26)
«Атланта» — «Сан-Антонио» 102:99 (21:23, 23:25, 28:25, 30:26)
«Мемфис» — «Лейкерс» 123:114 (34:27, 26:23, 37:27, 26:37)
«Оклахома» — «Сакраменто» 95:88 (20:24, 26:28, 31:16, 18:20)
«Кливленд» — «Голден Стэйт» 108:118 (37:35, 27:22, 27:36, 17:25)
«Юта» — «Индиана» 94:109 (21:31, 26:27, 18:27, 29:24)