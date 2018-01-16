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    «Чикаго» прервал серию побед «Майами»

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    Джастин Холидей
    На фото:Джастин Холидей
    «Чикаго» на своем паркете переиграл «Майами» 119:111 (32:25, 23:23, 29:24, 35:39) в матче регулярного чемпионата НБА.

    Успех «быкам» обеспечила результативна игра Джастина Холидея (25), Зака Лавина (18) и Николы Миротича (18). В составе «Хит» трое игроков преодолели отметку в 20 очков — Горан Драгич (22), Келли Олиник (21) и Уэйн Эллингтон (20).

    Это первое поражение «Хит» после семи побед.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Торонто» 117:111 (32:23, 27:26, 34:26, 24:36)
    «Вашингтон» — «Милуоки» 95:104 (30:28, 21:25, 21:25, 23:26)
    «Атланта» — «Сан-Антонио» 102:99 (21:23, 23:25, 28:25, 30:26)
    «Мемфис» — «Лейкерс» 123:114 (34:27, 26:23, 37:27, 26:37)
    «Оклахома» — «Сакраменто» 95:88 (20:24, 26:28, 31:16, 18:20)
    «Кливленд» — «Голден Стэйт» 108:118 (37:35, 27:22, 27:36, 17:25)
    «Юта» — «Индиана» 94:109 (21:31, 26:27, 18:27, 29:24)

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