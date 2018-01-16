«Чикаго» прервал серию побед «Майами»

На фото:

На фото: Джастин Холидей nba.com

Другие результаты:

Это первое поражение «Хит» после семи побед.

Успех «быкам» обеспечила результативна игра Джастина Холидея (25), Зака Лавина (18) и Николы Миротича (18). В составе «Хит» трое игроков преодолели отметку в 20 очков — Горан Драгич (22), Келли Олиник (21) и Уэйн Эллингтон (20).

на своем паркете переиграл119:111 (32:25, 23:23, 29:24, 35:39) в матче регулярного чемпионата НБА.

Как поп-звезды. Аналитики назвали самые популярные автомобили в мире

АВТО Как поп-звезды. Аналитики назвали самые популярные автомобили в мире

«Рестайлинговые баварцы»: BMW обновила модели 2-Series Active Tourer и Gran Tourer

АВТО «Рестайлинговые баварцы»: BMW обновила модели 2-Series Active Tourer и Gran Tourer

Читайте по теме

Популярное в сети

Это интересно

Прощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеру

Легендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезон

Мозгов сорвал большой куш

Россиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в стране

НБА. Сезон рекордов на фоне величия Джеймса

В Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезон

Лучшее прощание века

Прощальный матч Коби Брайанта прошел по наилучшему сценарию из всех возможных

Между двух огней

О конфликте между ФИБА и Евролигой

Звездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичков

Все подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в Торонто