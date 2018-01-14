ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Зенит» в Санкт-Петербурге выиграл у ЦСКА

    Лига ВТБ Зенит ЦСКА
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Зенит» нанес поражение ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 87:83 (22:22, 18:23, 23:22, 24:16).

    Наибольший вклад в успех хозяев внесли Сергей Карасев (23 очка, 7 подборов), Шейн Уиттингтон (16 очков), Евгений Воронов (14 очков, 5 подборов) и Кайл Курич (14 очков).

    У армейцев выделялись Уилл Клайберн (17 очков, 12 подборов), Нандо Де Коло (15 очков), Семен Антонов (10 очков) и Кайл Хайнс (10 очков, 5 подборов).

    ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице (10 побед, 2 поражения), а «Зенит» — четвертое (9 побед, 2 поражения).

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоКоби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаКоби БрайантЛучшее прощание векаПрощальный матч Коби Брайанта прошел по наилучшему сценарию из всех возможныхЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Продолжат ли «Айлендерс» серию побед в игре с «Монреалем»?
  • «Монреаль» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 16 января
  • 1,82
    •
  • «Автомобилист» может остановить «Сибирь» на пути к плей-офф
  • «Автомобилист» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 16 января
  • 2,03
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 23:34
    • «Майами» одержал седьмую победу подряд
  • 20:38
    • Точный бросок Колома помог УНИКСу переиграть «Нижний Новгород»
  • 18:42
    • «Локомотив-Кубань» уверенно разобрался с «Калевом»
  • 08:07
    • «Вашингтон» в овертайме обыграл «Бруклин», Мозгов не сыграл
  • 14/01
    • «Лейкерс» в овертайме обыграли «Даллас»
  • 13/01
    • «Голден Стэйт» обыграл «Милуоки», «Кливленд» упустил победу над «Индианой»
  • 12/01
    • Моня: «Химки» полностью провалились в матче с «Реалом»
  • 12/01
    • «Химки» уступили «Реалу» в Евролиге
  • 12/01
    • «Бостон» победил в Лондоне, «Торонто» разгромил «Кливленд»
  • 12/01
    • ЦСКА уверенно разобрался с «Миланом» в матче Евролиги
  • 11/01
    • «Енисей» обыграл «Хатай», но дальше идут турчанки
  • 11/01
    • «Надежда» разгромила «Монпелье» в матче Евролиги
  • 11/01
    • 50 очков Лу Уильямса помогли «Клипперс» победить «Голден Стэйт»
  • 11/01
    • «Миннесота» выиграла у «Оклахомы», «Хьюстон» — у «Портленда»
  • 10/01
    • «Зенит» победил «Ауксилиум Торино» в Еврокубке
  • 10/01
    • «Локомотив» обыграл «Тренто» в матче топ-16 Кубка Европы
  • 10/01
    • «Монако» разгромил «Енисей» в Лиге чемпионов ФИБА
  • 10/01
    • «Лейкерс» обыграли «Сакраменто»
  • 10/01
    • «Портленд» победил «Оклахому-Сити», «Торонто» уступил «Майами»
  • 10/01
    • УНИКС победил «Лимож» в Еврокубке
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США