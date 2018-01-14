«Зенит» в Санкт-Петербурге выиграл у ЦСКА

На фото:

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице (10 побед, 2 поражения), а «Зенит» — четвертое (9 побед, 2 поражения).

У армейцев выделялись Уилл Клайберн (17 очков, 12 подборов), Нандо Де Коло (15 очков), Семен Антонов (10 очков) и Кайл Хайнс (10 очков, 5 подборов).

Наибольший вклад в успех хозяев внесли Сергей Карасев (23 очка, 7 подборов), Шейн Уиттингтон (16 очков), Евгений Воронов (14 очков, 5 подборов) и Кайл Курич (14 очков).

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 87:83 (22:22, 18:23, 23:22, 24:16).

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