«Кливленд» проиграл в «Бостоне», «Бруклин» победил «Миннесоту»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 102:88 (32:21, 23:26, 26:21, 21:20).

Одним из героев встречи стал Терри Розир, набравший 20 очков. Маркус Смарт и Джейсон Тейтум добавили в копилку по 15 очков, Джейлер Браун — 14.

У «Кавальерс» Леброн Джеймс собрал 19 очков, Кайл Корвер — 15, Джефф Грин — 13. Экс-игрок «Селтикс» Айзея Томас, накануне дебютировавший за «Кливленд», на площадку не выходил.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции (31 победа, 10 поражений), «Кливленд» — на третьей строке (25-13).

«Бруклин» вырвал победу у «Миннесоты» — 98:97 (24:22, 24:21, 23:30, 27:24).

Наибольший вклад в успех «Нетс» внес Спенсер Динуидди, набравший 26 очков и добавивший к ним 9 передач. Джо Харрис собрал 17 очков, Рондэй Холлис-Джефферсон — 10. У «Тимбервулвз» выделялись Джимми Батлер (30), Эндрю Уиггинс (17) и Карл Таунс (16 + 10 подборов).

«Бруклин» идет 11-м на «Востоке» (15-23), «Миннесота» — четвертая на «Западе» (24-15).

«Даллас» уступил «Голден Стэйт» со счетом 122:125 (26:35, 35:32, 28:24, 33:34).

Самым результативным игроком матча стал Стивен Карри (32 очка). Его одноклубники Клэй Томпсон и Кевин Дюрант набрали по 25 очков. У хозяев больше всех очков набрал Уэсли Мэттьюз — 22. На счету Дуайта Пауэлла 21 очко.

«Голден Стэйт» лидирует на «Западе» (30-8), «Даллас» — 12-й (13-26).

Другие результаты:

«Орландо» – «Хьюстон» — 98:116 (12:25, 29:30, 25:34, 32:27)

«Вашингтон» – «Нью-Йорк» — 121:103 (33:32, 31:31, 26:14, 31:26)

«Филадельфия» – «Сан-Антонио» — 112:106 (27:22, 33:27, 28:35, 24:22)

«Майами» – «Детройт» — 111:104 (24:29, 32:23, 25:29, 30:23)

«Чикаго» – «Торонто» — 115:124 (31:21, 28:35, 31:34, 25:34)

«Милуоки» – «Индиана» — 122:101 (34:26, 28:26, 31:24, 29:25)

«Юта» – «Нью-Орлеан» — 98:108 (28:27, 27:31, 17:23, 26:27)

«Денвер» – «Финикс» — 134:111 (34:26, 27:41, 37:18, 36:26)

«Бруклин» вырвал победу у «Миннесоты»