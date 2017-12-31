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    НБА планирует увеличить количество видеоповторов в концовках матчей

    НБА Оклахома-Сити Тандер Милуоки Бакс
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    Яннис Адетокунбо
    На фото:Яннис Адетокунбо
    Соревновательный комитет НБА планирует расширить перечень ситуаций, которые арбитры имеют право изучить на видеоповторе в концовке матча.

    Данный вопрос будет рассмотрен на следующем заседании комитета в марте 2018 года, сообщает ESPN.

    Причиной возможных изменений стала скандальная концовка матча «Оклахома-Сити» – «Милуоки». Отчет лиги о судейской работе в последние две минуты встречи подтвердил заступ за лицевую линию у Янниса Адетокунбо перед данком, который принес «Бакс» победу. При этом судьи не имели оснований для просмотра видеоповтора эпизода, поскольку по действующим правилам делать это можно только в случае, если прозвучал свисток об остановке игры.


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