НБА планирует увеличить количество видеоповторов в концовках матчей

Соревновательный комитетпланирует расширить перечень ситуаций, которые арбитры имеют право изучить на видеоповторе в концовке матча.

Данный вопрос будет рассмотрен на следующем заседании комитета в марте 2018 года, сообщает ESPN.

Причиной возможных изменений стала скандальная концовка матча «Оклахома-Сити» – «Милуоки». Отчет лиги о судейской работе в последние две минуты встречи подтвердил заступ за лицевую линию у Янниса Адетокунбо перед данком, который принес «Бакс» победу. При этом судьи не имели оснований для просмотра видеоповтора эпизода, поскольку по действующим правилам делать это можно только в случае, если прозвучал свисток об остановке игры.