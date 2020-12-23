Глава ОКР рассказал, под какую мелодию сборная России может выступить на Олимпиаде в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР)рассказал о выступлении российских спортсменов на крупных международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Самая болезненная часть санкций — отсутствие флага и гимна. Безусловно, это окажет негативную роль, потому что наши спортсмены патриотично настроены.

МОК до конца января должен принять технический регламент по флагу и гимну. Но для нас приоритетным является использовать тот флаг ОКР, который мы используем на всех протокольных мероприятиях. На нем есть элементы национального флага.

Наша позиция заключается в том, что не будет использоваться олимпийский флаг, это однозначно. Поскольку Олимпийский комитет России — абсолютно полноценный участник олимпийского движения, вся атрибутика и геральдика ОКР легитимна и может использоваться.

С гимном сложнее, хотя мы ограничены только использованием национального гимна, а также гимнов предыдущих лет. Мы можем использовать любую мелодию, прямо или косвенно связанную с Россией.

Думаю, мы сможем создать некий художественный совет, объявить конкурс на лучшую мелодию. Решение будет принимать исполком МОК, мы с ними уже начали консультации по этому вопросу.

Тот опыт, который мы накопили в работе с аппаратом МОК, поможет нам найти объективное решение, которое устроит всех», — сказал Поздняков «Матч ТВ».

Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В указанный период попадают летние Олимпийские игры в Токио (перенесенные с 2020 на 2021 год), зимняя Олимпиада в Пекине (2022), а также чемпионат мира по футболу в Катаре (2022). 0