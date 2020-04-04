увеличила ограничение по возрасту для футболистов, которые могут выступить на Олимпийских играх в Токио, до 24 лет, сообщает The Guardian.

ФИФА увеличила возраст игроков на ОИ в Токио до 24 лет globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

В составах сборных, принимающих участие в футбольном турнире Олимпийских игр, могут находиться игроки не старше 23 лет, а также три футболиста, возраст которых может превышать лимит. Данное решение об изменении лимита для Игр в Токио продиктовано их переносом с 2020 на 2021 год.

В олимпийском турнире примут участие 16 сборных, на данный момент известны 14 участников. Квалифицировались команды Японии, Франции, Германии, Румынии, Испании, Новой Зеландии, Египта, Кот-д'Ивуара, ЮАР, Австралии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Аргентины и Бразилии. Еще две команды от зоны Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) будут определены позднее.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. 0