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    ФИФА увеличила возраст игроков на ОИ в Токио до 24 лет

    Токио-2020 Футбол
    ФИФА увеличила ограничение по возрасту для футболистов, которые могут выступить на Олимпийских играх в Токио, до 24 лет, сообщает The Guardian.

    ФИФА увеличила возраст игроков на ОИ в Токио до 24 лет
    ФИФА увеличила возраст игроков на ОИ в Токио до 24 лет

    В составах сборных, принимающих участие в футбольном турнире Олимпийских игр, могут находиться игроки не старше 23 лет, а также три футболиста, возраст которых может превышать лимит. Данное решение об изменении лимита для Игр в Токио продиктовано их переносом с 2020 на 2021 год.

    В олимпийском турнире примут участие 16 сборных, на данный момент известны 14 участников. Квалифицировались команды Японии, Франции, Германии, Румынии, Испании, Новой Зеландии, Египта, Кот-д'Ивуара, ЮАР, Австралии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Аргентины и Бразилии. Еще две команды от зоны Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) будут определены позднее.

    Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. 0

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