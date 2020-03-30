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    МОК назвал новые даты проведения Олимпиады в Токио

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Международный олимпийский комитет назвал даты летней Олимпиады в Токио, которая была перенесена с 2020 на 2021 год.

    Игры начнутся в июле следующего года
    Игры начнутся в июле следующего года

    Об этом сообщила пресс-служба МОК.

    «Международные Олимпийский и Паралимпийский комитеты, правительства Японии и Токио сегодня согласовали новые даты проведения Олимпийских игр 2020 года в 2021 году. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года», — говорится в заявлении.

    Также стало известно, что Паралимпийские игры в Токио состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

    24 марта было официально объявлено о переносе на следующий год Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавируса. 0

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