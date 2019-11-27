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    Базаревич: Для попадания в Токио нужно обыгрывать сильные европейские команды

    Токио-2020 Сборная России Баскетбол
    Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал итоги жеребьевки олимпийского квалификационного турнира.

    Сергей Базаревич
    Сергей Базаревич

    Соперниками россиян по группе A стали Германия и Мексика. Квалификационный турнир пройдет в хорватском Сплите с 23 по 28 июня 2020 года.

    «Было понятно, что простой жеребьевки не получится. Какие-то группы могли быть чуть лучше, какие-то чуть хуже.

    Наверное, при других раскладах из четвертой корзины нам могли достаться Венесуэла или Доминиканская Республика, а не крепкая Германия с большим количеством игроков НБА, включая Денниса Шредера.

    Но в любом случае для попадания в Токио нужно обыгрывать сильные европейские команды. Все участники квалификации — серьезные соперники, особенно из Европы.

    Даже не столь важно, кто в нашей группе — тем более формат квалификации оставляет право на ошибку на групповом этапе. Для нас самое главное — кто будет играть.

    Это гораздо важнее, чем результат жеребьевки. Мы все помним, как обрадовались жеребьевке Кубка мира-2019, а потом лишились из-за травм небывалого количества игроков. Так что за полгода до турнира оценивать любые расклады достаточно сложно.

    А вот то, что мы сыграем именно в Хорватии — плюс. Учитывая такие короткие сроки подготовки, в Сплите будет легче, потому что в Канаду пришлось бы лететь сильно заранее», — сказал Базаревич «Матч ТВ». 0

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