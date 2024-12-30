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    Сможет ли Циципас разгромить Шевченко?

    Циципас — Шевченко. Ставка (к. 2.20) и прогноз на United Cup 30 декабря 2024 года

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    Грек Стефанос Циципас сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Циципас

    Стефанос уже успел провести на текущем турнире один матч — сыграл в целом убедительно и добился нужного результата.

    Циципас одержал победу над Пабло Каррено-Бустой — 6:4, 4:6, 6:3.

    В решающем сете испанец сразу повел с брейком, но в итоге Циципас совершил камбэк, сумев воспользоваться ошибками и усталостью соперника.

    Прогнозы на теннис

    Несмотря на то, что в этом матче он отдал сет, стоит отметить, что Циципас почти не ошибался на своей подаче, завершив в свою пользу 40 из 49 розыгрышей.

    Шевченко

    Саше тем временем пока нечем похвастаться. Первый же матч нового сезона показал, что ему будет очень сложно остаться в топ-100.

    Шевченко проиграл Каррено-Бусте со счетом 2:6, 1:6. Игра продолжалась всего лишь 64 минуты.

    У Шевченко были большие проблемы, прежде всего, на подаче: на втором мяче 24-летний теннисист взял лишь четыре очка.

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    С такой игрой представителю Казахстана буде сложно на что-то рассчитывать в матчах против серьезных соперников.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Циципаса букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: скорее всего, предстоящий матч завершится разгромной победой грека. Судя по матчу с Каррено-Бустой, Саше понадобится еще какое-то время, чтобы набрать оптимальную форму.

    Плюс есть вопросы к его психологическому состоянию. Похоже, парень еще не пришел в себя после расставания с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса с форой по геймам (-5,0) за 2.20.

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    Циципас — Шевченко: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас разгромить Шевченко?
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