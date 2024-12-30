Грек Стефанос Циципас сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циципас

Стефанос уже успел провести на текущем турнире один матч — сыграл в целом убедительно и добился нужного результата.

Циципас одержал победу над Пабло Каррено-Бустой — 6:4, 4:6, 6:3.

В решающем сете испанец сразу повел с брейком, но в итоге Циципас совершил камбэк, сумев воспользоваться ошибками и усталостью соперника.

Прогнозы на теннис

Несмотря на то, что в этом матче он отдал сет, стоит отметить, что Циципас почти не ошибался на своей подаче, завершив в свою пользу 40 из 49 розыгрышей.

Шевченко

Саше тем временем пока нечем похвастаться. Первый же матч нового сезона показал, что ему будет очень сложно остаться в топ-100.

Шевченко проиграл Каррено-Бусте со счетом 2:6, 1:6. Игра продолжалась всего лишь 64 минуты.

У Шевченко были большие проблемы, прежде всего, на подаче: на втором мяче 24-летний теннисист взял лишь четыре очка.

С такой игрой представителю Казахстана буде сложно на что-то рассчитывать в матчах против серьезных соперников.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Циципаса букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: скорее всего, предстоящий матч завершится разгромной победой грека. Судя по матчу с Каррено-Бустой, Саше понадобится еще какое-то время, чтобы набрать оптимальную форму.

Плюс есть вопросы к его психологическому состоянию. Похоже, парень еще не пришел в себя после расставания с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса с форой по геймам (-5,0) за 2.20.