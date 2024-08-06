Аргентинка Надя Подороска и чешка Каролина Плишкова встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 06 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Подороска — Плишкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Надя Подороска

Текущее лето для Подороски складывается максимально невезуче. Вроде как аргентинка и показывает конкурентный теннис, но поражения сыплются одно за другим.

Надя проиграла уже семь поединков подряд, однако ни в одном из этих матчей не было откровенного провала или слива.

Аргентинка очень хотела пройти хотя бы круг на Олимпиаде во Франции, однако там на её пути встала Диан Парри, которая была чуть сильнее уже в первом круге соревнований.

Во встрече против Плишковой у Нади снова не очень много шансов на то, чтобы одержать победу, поскольку чешка куда выше классом и не собирается заранее сходить с дистанции.

Каролина Плишкова

Несмотря на то, что для Плишковой нынешнее лето также не задалось, но уровень её квалификации заставляет всех соперниц находиться в напряжении всегда и везде.

Прогнозы на теннис

Единственный турнир, который хоть как-то удался чешке оказался травяной челленджер в Ноттингеме, где Каролина добралась до матча за титул, но не смогла ничего противопоставить местной теннисистке Кэти Бултер.

После того поражения последовало ещё три проигрыша подряд, и настроение перед стартом в Канаде у чешки совсем безрадостное.

В игре против Подороски, которая на синтетике чувствует себя совсем не в своей тарелке расклад сил целиком и полностью на стороне Каролины.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Подороски — 3.85, победа Плишковой — 1.27.

Прогноз: Чешка легко справится с потерянной аргентинкой

Ставка: Ф2 (-5) за 2.03

Альтернативный прогноз: Плишкова просто не заметит на корте аргентинку

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.99