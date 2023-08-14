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    Шевченко легко обыграет Сонего?

    Сонего — Шевченко. Ставка (к. 2.77) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 14 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сонего — Шевченко
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 21:00 мск. Сонего — Шевченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 14 Августа 2023 года

    Сонего

    Лоренцо вернулся на хард на прошлой неделе в Торонто. Результат разочаровал — итальянец сразу проиграл Энди Маррею.

    И если в первом сете была борьба, тай-брейк, то вторую партию британский теннисист забрал со счетом 6:0.

    Две недели назад Сонего дошел до полуфинала в хорватском Умаге. Прежде чем проиграть Стэну Вавринке, ему удалось победить Марко Чеккинато и Хауме Муньяра.

    На харде лучшим результатом Сонего в текущем сезоне пока что остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Майами.

    Шевченко

    Александр тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    И Сонего наверняка напрягся, увидев, кого россиянин обыграл в отборе.

    Сначала Шевченко одержал победу над Мартоном Фучовичем, а потом — над Диего Шварцманом.

    Все прогнозы на теннис

    В принципе, ничего удивительного, в начале месяца 22-летний теннисист выиграл у американцем Максима Кресси и Себастьяна Корды на турнире в Вашингтоне.

    Правда, были и неприятные неудачи. На прошлой неделе Шевченко уступил южнокорейцу Сон Чань Хону в первом круге «челленджера» в американском Кэри.

    Прогноз и ставка

    На Сонего в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.77.

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    Александра все-таки слегка недооценивают. Шансы в данном случае — равны. Результаты россиянина в квалификации подтверждают, что он вполне может остановить и Сонего.

    Ставка — победа Шевченко за 2.77.

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    Сонего — Шевченко: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на теннис. Шевченко легко обыграет Сонего?
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