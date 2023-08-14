Россиянин Александр Шевченко сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 21:00 мск. Сонего — Шевченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сонего

Лоренцо вернулся на хард на прошлой неделе в Торонто. Результат разочаровал — итальянец сразу проиграл Энди Маррею.

И если в первом сете была борьба, тай-брейк, то вторую партию британский теннисист забрал со счетом 6:0.

Две недели назад Сонего дошел до полуфинала в хорватском Умаге. Прежде чем проиграть Стэну Вавринке, ему удалось победить Марко Чеккинато и Хауме Муньяра.

На харде лучшим результатом Сонего в текущем сезоне пока что остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Майами.

Шевченко

Александр тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

И Сонего наверняка напрягся, увидев, кого россиянин обыграл в отборе.

Сначала Шевченко одержал победу над Мартоном Фучовичем, а потом — над Диего Шварцманом.

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В принципе, ничего удивительного, в начале месяца 22-летний теннисист выиграл у американцем Максима Кресси и Себастьяна Корды на турнире в Вашингтоне.

Правда, были и неприятные неудачи. На прошлой неделе Шевченко уступил южнокорейцу Сон Чань Хону в первом круге «челленджера» в американском Кэри.

Прогноз и ставка

На Сонего в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.77.

Александра все-таки слегка недооценивают. Шансы в данном случае — равны. Результаты россиянина в квалификации подтверждают, что он вполне может остановить и Сонего.

Ставка — победа Шевченко за 2.77.