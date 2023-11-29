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    «Нью-Джерси» настроен еще на одну домашнюю победу

    «Нью-Джерси» — «Айлендерс». Ставка и прогноз (к. 2.98) на хоккейный матч НХЛ 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Айлендерс»
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    Александр Хольц
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 29 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Айлендерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 29 Ноября 2023 года

    «Нью-Джерси»

    После фанатического прошлого сезона «Нью-Джерси» приложит все усилия, чтобы текущий оказался не менее эффектным. Однако на старте кампании «Девилз» потеряли своего главного бомбардира, а после его возвращения по-прежнему не могут вернуться к тому уровню, который демонстрировали ранее.

    В 19 матчах команда из города Ньюарк, штат Нью-Джерси, набрала 19 очков и опустилась на 14-е место в Восточной конференции. На один балл она отстает сразу от трех клубов, включая «Питтсбург», имея на их фоне игру в запасе.

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    В семи матчах из десяти последних команда Линди Раффа осталась без набранных очков. Кроме того, в шести встречах «Девилз» провалились по всем параметрам — от нападения до защиты, пропустив по 4+ шайбы в каждой игре.

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    Неделями ранее — в период с 19 по 24 ноября — «Нью-Джерси» проиграл трижды кряду. Его соперниками были «Айлендерс» (3:5), «Детройт» (0:4) и «Коламбус» (1:2). Но в последнем матче «Девилз» оказались на высоте: на своем катке они разбили «Баффало» (7:2).

    «Айлендерс»

    В новый сезон «Айлендерс» вошли в компании аутсайдеров Востока, для которых борьба за кубковое место рискует стать невыполнимой задачей. Тем не менее на начальном этапе регулярки они пытаются доказать обратное.

    В 20 встречах команда с Бруклина, Нью-Йорк, смогла заработать 22 очка, с которыми закрепилась на десятом месте в конференции. По дополнительным показателям она отстает от «Вашингтона» и разницу в один балл уступает соперникам до седьмой строчки включительно.

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    • 19 ноября «Айлендерс» выдали нестандартную для себя игру с «Калгари» в Канаде, в которой одержали верх по буллитам, устроив в основное время результативное безумие (5:4 Б). Эта встреча позволила команде Лейна Ламберта прервать 7-матчевую серию поражений.

    После матча с «Флеймз» ньюйоркцам удалось сохранить сумасшедший заряд энергии и добиться побед над «Филадельфией» (3:2) и «Оттавой» (5:3). Однако в последней игре «Айлендерс» получили ответ от «Флайерз» на «UBS Арене» (0:1 Б).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нью-Джерси» букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.40, а на победу «Айлендерс» — 3.20.

    Крупная домашняя победа над «Баффало» явно приободрила «Нью-Джерси», который страдал не только из-за поражений. Слабая реализация была еще одной бедой «Девилз».

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    Бесспорно, 7:2 для них послужит триггером, благодаря которому команда Линди Раффа сможет сохранить этот настрой и уверенность в следующих встречах. И «Айлендерс» сейчас не такие грозные, чтобы «Девилз» у себя дома безвольно отдали игру и в очередной раз остались без набранных очков.

    Учитывая оборонительный стиль «Айлендерс», легко хозяевам не будет, однако в текущем сезоне «Девилз» уже обыгрывали ньюйоркцев. Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» победит + ТМ 6.5 за 2.98.

    Если же не принимать во внимание результативность, то в качестве альтернативы предлагаем ставку — «Нью-Джерси» победит за 1.98. В восьми встречах из девяти в нынешнем сезоне «Девилз» снимали все вопросы именно в основное время.

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    «Нью-Джерси» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Нью-Джерси» настроен еще на одну домашнюю победу
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