В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

«Московские армейцы» предпринимают новые попытки продвинуться по таблице Западной конференции после крайне неудачного старта сезона. Однако ненужные ошибки лишают ЦСКА возможности обойти прямых конкурентов.

В 26 встречах ЦСКА набрал 30 очков, с которыми никуда не сдвинулись с пятой позиции в Западной конференции. На два балла столичный клуб опережает шестую «Северсталь» и на столько же отстает от четвертого «Локомотива».

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Неделями ранее команда Сергея Федорова провела 3-матчевую беспроигрышную серию, в период которой успела одержать пару крупных побед с разницей в 3 шайбы. Поочередно «московские армейцы» разобрались с «Амуром» (3:2 Б), «Сибирью» (6:3) и «Спартаком» (3:0).

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На фоне относительно мощного отрезка максимально неожиданной оказалась потеря очков в последнем матче, прошедшем в Москве. При домашних трибунах команда Сергея Федорова уступила лидеру Востока — «Ладе» (3:4).

«Трактор»

После всех неудач, характеризуемых унылыми матчами и явными проблемами в нападении, «Трактор» вышел на пик формы, благодаря чему ему удалось поставить победы на поток и улучшить свое положение на фоне высокой конкуренции на Востоке.

В 27 встречах «Трактор» набрал 32 очка, с которыми вынужден опуститься на седьмое место в Восточной конференции. Всего один балл отделяет челябинцев от трех клубов, идущих выше — «Салавата Юлаева», «Автомобилиста» и «Авангарда».

С 25 октября команда Алексея Заварухина не вспоминает о поражениях. Ее беспроигрышная серия дошла до пяти матчей, в четырех из которых челябинцы победили в основное время, забросив от четырех шайб и более.

Самый продолжительный отрезок «Трактора» стартовал с двух уральских дерби с «Металлургом» Мг (4:2, 5:1). В следующих матчах челябинцы одержали верх над «Куньлунем» (5:2) и дважды смяли «Адмирал» (3:2 ОТ, 6:1).

Коэффициенты

На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью — 4.30, а на победу «Трактора» — 4.20.

Прогноз

В гости к ЦСКА «Трактор» едет с серией из пяти побед подряд, в период которой успел провести несколько результативных матчей, чем не мог похвастаться ранее.

Но «армейцы», несмотря на почти идеальную форму челябинцев, все равно остаются фаворитами домашнего катк а, да еще и с учетом недавнего поражения от «Лады», из-за которого был прерван победный цикл. В очередной домашней встрече команда Сергея Федорова способна вновь встать на платформу победителей, забыв о том, что произошло в воскресной игре.

Ставка

При родных трибунах «армейцам» предстоит очередная перезагрузка, но к этому они в текущем сезоне уже привыкли. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТБ 3.5 за 2.22.

Учитывая результативность ЦСКА и «Трактора», хорошей ставкой в предстоящем матче будет тотал больше 4.5 за 1.90.