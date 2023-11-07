ЦСКА
«Московские армейцы» предпринимают новые попытки продвинуться по таблице Западной конференции после крайне неудачного старта сезона. Однако ненужные ошибки лишают ЦСКА возможности обойти прямых конкурентов.
В 26 встречах ЦСКА набрал 30 очков, с которыми никуда не сдвинулись с пятой позиции в Западной конференции. На два балла столичный клуб опережает шестую «Северсталь» и на столько же отстает от четвертого «Локомотива».
Коэффициенты матча ЦСКА — Трактор
Неделями ранее команда Сергея Федорова провела 3-матчевую беспроигрышную серию, в период которой успела одержать пару крупных побед с разницей в 3 шайбы. Поочередно «московские армейцы» разобрались с «Амуром» (3:2 Б), «Сибирью» (6:3) и «Спартаком» (3:0).
На фоне относительно мощного отрезка максимально неожиданной оказалась потеря очков в последнем матче, прошедшем в Москве. При домашних трибунах команда Сергея Федорова уступила лидеру Востока — «Ладе» (3:4).
«Трактор»
После всех неудач, характеризуемых унылыми матчами и явными проблемами в нападении, «Трактор» вышел на пик формы, благодаря чему ему удалось поставить победы на поток и улучшить свое положение на фоне высокой конкуренции на Востоке.
В 27 встречах «Трактор» набрал 32 очка, с которыми вынужден опуститься на седьмое место в Восточной конференции. Всего один балл отделяет челябинцев от трех клубов, идущих выше — «Салавата Юлаева», «Автомобилиста» и «Авангарда».
С 25 октября команда Алексея Заварухина не вспоминает о поражениях. Ее беспроигрышная серия дошла до пяти матчей, в четырех из которых челябинцы победили в основное время, забросив от четырех шайб и более.
Самый продолжительный отрезок «Трактора» стартовал с двух уральских дерби с «Металлургом» Мг (4:2, 5:1). В следующих матчах челябинцы одержали верх над «Куньлунем» (5:2) и дважды смяли «Адмирал» (3:2 ОТ, 6:1).
Коэффициенты
На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью — 4.30, а на победу «Трактора» — 4.20.
Прогноз
В гости к ЦСКА «Трактор» едет с серией из пяти побед подряд, в период которой успел провести несколько результативных матчей, чем не мог похвастаться ранее.
Но «армейцы», несмотря на почти идеальную форму челябинцев, все равно
Ставка
При родных трибунах «армейцам» предстоит очередная перезагрузка, но к этому они в текущем сезоне уже привыкли. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТБ 3.5 за 2.22.
Учитывая результативность ЦСКА и «Трактора», хорошей ставкой в предстоящем матче будет тотал больше 4.5 за 1.90.