В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Нэшнуайд Арене» 21 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

Не хочется утверждать, что в этом году «Коламбус» постигнет судьба прошлого сезона, но пока что коллектив Паскаля Винсента выглядит совсем неубедительно.

Последнее домашнее поражение «Детройту» со счетом 0:4 так и вовсе красноречиво говорит о нынешнем состоянии клуба из Огайо.

Иногда складывается впечатление, что некоторые игроки команды выходят играть на лед по чьему-то принуждению.

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«Жакетам» откровенно повезло, что «Калгари» стартовал также неубедительно, и какие-то небольшие шансы на победу у себя дома у них все же имеются.

«Калгари»

«Калгари» с начла сезона провел три встречи, и все они оказались крайне неубедительными.

По сравнению с большинством клубов лиги, у «огоньков» состав выше среднего, но то, что игроки команды продемонстрировали в проведенных матчах, назвать высококлассным хоккеем крайне сложно.

Больше всего напрягает безобразная игра на своем «пятаке», а также постоянные необязательные ошибки голкиперов.

Матч против «Коламбуса» может стать отличной перезарядкой для того, чтобы наконец-то окунуться в недавно начавшийся сезон с головой.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 4.75, на гостей — 2.20.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Калгари» имеет больше шансов победить.

Альтернативный прогноз: Будет вязкий хоккей без притязаний на зрелищность.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.20.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.32.