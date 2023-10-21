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    У «Калгари» больше шансов победить?

    «Коламбус» — «Калгари». Ставка (к. 2.20), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Калгари»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Нэшнуайд Арене» 21 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коламбус»

    Не хочется утверждать, что в этом году «Коламбус» постигнет судьба прошлого сезона, но пока что коллектив Паскаля Винсента выглядит совсем неубедительно.

    Последнее домашнее поражение «Детройту» со счетом 0:4 так и вовсе красноречиво говорит о нынешнем состоянии клуба из Огайо.

    Иногда складывается впечатление, что некоторые игроки команды выходят играть на лед по чьему-то принуждению.

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    «Жакетам» откровенно повезло, что «Калгари» стартовал также неубедительно, и какие-то небольшие шансы на победу у себя дома у них все же имеются.

    «Калгари»

    «Калгари» с начла сезона провел три встречи, и все они оказались крайне неубедительными.

    По сравнению с большинством клубов лиги, у «огоньков» состав выше среднего, но то, что игроки команды продемонстрировали в проведенных матчах, назвать высококлассным хоккеем крайне сложно.

    Больше всего напрягает безобразная игра на своем «пятаке», а также постоянные необязательные ошибки голкиперов.

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    Матч против «Коламбуса» может стать отличной перезарядкой для того, чтобы наконец-то окунуться в недавно начавшийся сезон с головой.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 4.75, на гостей — 2.20.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Калгари» имеет больше шансов победить.

    Альтернативный прогноз: Будет вязкий хоккей без притязаний на зрелищность.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.20.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.32.

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    «Коламбус» — «Калгари»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на хоккей. У «Калгари» больше шансов победить?
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