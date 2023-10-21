«Коламбус»
Не хочется утверждать, что в этом году «Коламбус» постигнет судьба прошлого сезона, но пока что коллектив Паскаля Винсента выглядит совсем неубедительно.
Последнее домашнее поражение «Детройту» со счетом 0:4 так и вовсе красноречиво говорит о нынешнем состоянии клуба из Огайо.
Иногда складывается впечатление, что некоторые игроки команды выходят играть на лед по чьему-то принуждению.
«Жакетам» откровенно повезло, что «Калгари» стартовал также неубедительно, и какие-то небольшие шансы на победу у себя дома у них все же имеются.
«Калгари»
«Калгари» с начла сезона провел три встречи, и все они оказались крайне неубедительными.
По сравнению с большинством клубов лиги, у «огоньков» состав выше среднего, но то, что игроки команды продемонстрировали в проведенных матчах, назвать высококлассным хоккеем крайне сложно.
Больше всего напрягает безобразная игра на своем «пятаке», а также постоянные необязательные ошибки голкиперов.
Матч против «Коламбуса» может стать отличной перезарядкой для того, чтобы наконец-то окунуться в недавно начавшийся сезон с головой.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 4.75, на гостей — 2.20.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Калгари» имеет больше шансов победить.
Альтернативный прогноз: Будет вязкий хоккей без притязаний на зрелищность.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.20.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.32.