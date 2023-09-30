«Динамо» Мн
Минское «Динамо» не оказалось совсем безнадежным пациентом после того, как коллектив Квартального угодил в черную полосу, проиграв пять матчей подряд.
Тренерский штаб смог найти необходимые слова для своих хоккеистов, и в последнем победном матче против «Ак Барса» (3:2) они не были похожи сами на себя.
Коэффициенты матча Динамо Минск — Лада
Самое обидное, что такие победы не гарантируют никакого успеха в следующем матче против куда более слабого соперника. Такая болезнь у минчан наблюдается уже не первый сезон.
Поэтому к игре против «Лады» нужно отнестись с полной долей ответственности, так как ещё совсем недавно тольяттинцы не знали авторитетов.
«Лада»
У «Лады» в последних двух матчах напрочь пропала результативность, которая и позволила добыть все те победы, который были у волжан ещё неделю назад по календарю.
Два последних матча коллективом Браташа были проиграны с одинаковым футбольным счетом 0:1, но даже в этих играл тольяттинцы набрали суммарно два очка, что есть очень хорошо.
Временная голевая засуха вполне может прерваться в предстоящей игре против минчан, поскольку проблемы в обороне у них серьезные, а у «Лады» есть кому забрасывать шайбы.
Если гости сыграют в максимально непредсказуемый хоккей (не по той схеме, на которую рассчитывает Квартальнов), то у тольяттинцев есть серьезные шансы на успех в предстоящем поединке.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью — 4.55, на гостей — 4.60.
Прогноз и ставка
Прогноз: Минчане на данный момент времени испытывают серьезные проблемы с достижением положительного результата, поэтому вероятность их проигрыша дома очень даже высока.
Альтернативный прогноз: Получится мало результативная игра, где во главу угла будет ставиться результат.
Ставка: П2 с коэффициентом 4.60.
Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.11.