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    Минчане на своем льду смогут одолеть тольяттинцев?

    «Динамо» Мн — «Лада». Ставка (к. 4.60), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Мн — «Лада»
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    «Динамо» Мн
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» будет принимать тольяттинскую «Ладу». Игра пройдет на «Минск Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Мн — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Сентября 2023 года

    «Динамо» Мн

    Минское «Динамо» не оказалось совсем безнадежным пациентом после того, как коллектив Квартального угодил в черную полосу, проиграв пять матчей подряд.

    Тренерский штаб смог найти необходимые слова для своих хоккеистов, и в последнем победном матче против «Ак Барса» (3:2) они не были похожи сами на себя.

    Коэффициенты матча Динамо Минск — Лада

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    Самое обидное, что такие победы не гарантируют никакого успеха в следующем матче против куда более слабого соперника. Такая болезнь у минчан наблюдается уже не первый сезон.

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    Поэтому к игре против «Лады» нужно отнестись с полной долей ответственности, так как ещё совсем недавно тольяттинцы не знали авторитетов.

    «Лада»

    У «Лады» в последних двух матчах напрочь пропала результативность, которая и позволила добыть все те победы, который были у волжан ещё неделю назад по календарю.

    Два последних матча коллективом Браташа были проиграны с одинаковым футбольным счетом 0:1, но даже в этих играл тольяттинцы набрали суммарно два очка, что есть очень хорошо.

    Временная голевая засуха вполне может прерваться в предстоящей игре против минчан, поскольку проблемы в обороне у них серьезные, а у «Лады» есть кому забрасывать шайбы.

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    Если гости сыграют в максимально непредсказуемый хоккей (не по той схеме, на которую рассчитывает Квартальнов), то у тольяттинцев есть серьезные шансы на успех в предстоящем поединке.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью — 4.55, на гостей — 4.60.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Минчане на данный момент времени испытывают серьезные проблемы с достижением положительного результата, поэтому вероятность их проигрыша дома очень даже высока.

    Альтернативный прогноз: Получится мало результативная игра, где во главу угла будет ставиться результат.

    Ставка: П2 с коэффициентом 4.60.

    Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.11.

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    «Динамо» Мн — «Лада»: прогноз, ставка (4.60), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на хоккей. Минчане на своем льду смогут одолеть тольяттинцев?
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