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    Хозяева способны расстроить «звезд»?

    «Сент-Луис» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 13 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Даллас»
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    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Энтерпрайз центре» 13 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Сент-Луис» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сент-Луис»

    «Сент-Луис» в последних поединках играет исключительно накатом и матч на матч не приходится. За пять встреч одержано всего лишь две победы, но больше и не надо, поскольку клуб Берубе ни на что серьезное не претендует.

    Зато дома «музыканты» набирают очки на протяжении шести матчей подряд, что не может не радовать поклонников этой команды и вселять в них надежду на домашнюю игру против «звезд».

    Сейчас «Сент-Луис» располагается на 11 месте в своей конференции. У коллектива из Миссури 81 очко после 80 сыгранных матчей. В игре против «Далласа» гости больший фаворит на победу, нежели хозяева.

    «Даллас»

    «Даллас» не может догнать «Вегас» по таблице западной конференции, и, скорее всего, может забыть о перспективах выиграть конференцию.

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    Хотя в четырех последних поединках коллектив Дебура выиграл все матчи. Но конкуренты также не допускают осечек, поэтому место техасского клуба в таблице не меняется.

    Сейчас «звезды» на четвертом месте в таблице Запада и отставание от лидирующего «Вегаса» составляет три очка. Теоретические шансы достать клуб из Невады есть, но они уже призрачные, поскольку за две игры отыграть такой гандикап у лидера практически нереально.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.17, на ничью — 4.68, на гостей — 2.06.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: При всем уважении к хозяевам, но они не смогут оказать достойный уровень сопротивления «техасскому» клубу.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной, поскольку у «музыкантов» огромное проблемы с защитой и вратарями.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.00.

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    «Сент-Луис» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева способны расстроить «звезд»?
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