В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Энтерпрайз центре» 13 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Сент-Луис» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

«Сент-Луис» в последних поединках играет исключительно накатом и матч на матч не приходится. За пять встреч одержано всего лишь две победы, но больше и не надо, поскольку клуб Берубе ни на что серьезное не претендует.

Зато дома «музыканты» набирают очки на протяжении шести матчей подряд, что не может не радовать поклонников этой команды и вселять в них надежду на домашнюю игру против «звезд».

Сейчас «Сент-Луис» располагается на 11 месте в своей конференции. У коллектива из Миссури 81 очко после 80 сыгранных матчей. В игре против «Далласа» гости больший фаворит на победу, нежели хозяева.

«Даллас»

«Даллас» не может догнать «Вегас» по таблице западной конференции, и, скорее всего, может забыть о перспективах выиграть конференцию.

Хотя в четырех последних поединках коллектив Дебура выиграл все матчи. Но конкуренты также не допускают осечек, поэтому место техасского клуба в таблице не меняется.

Сейчас «звезды» на четвертом месте в таблице Запада и отставание от лидирующего «Вегаса» составляет три очка. Теоретические шансы достать клуб из Невады есть, но они уже призрачные, поскольку за две игры отыграть такой гандикап у лидера практически нереально.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.17, на ничью — 4.68, на гостей — 2.06.

Прогноз и ставка

Прогноз: При всем уважении к хозяевам, но они не смогут оказать достойный уровень сопротивления «техасскому» клубу.

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной, поскольку у «музыкантов» огромное проблемы с защитой и вратарями.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.06.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.00.