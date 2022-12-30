В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Трактор Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

В 45 играх «Трактору» перепали 42 очка, с которыми удалось подняться на девятую позицию в Восточной конференции. От восьмого «Барыса» он отстает всего на 1 балл при равном количестве проведенных матчей.

На паузу в регулярке «Трактор» уходил в полумертвом состоянии — в период с 23 ноября по 8 декабря он проиграл в шести матчах из семи. Более того, временами команда опускалась на самое дно конференции.

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К счастью, после отдыха турнирная ситуация начала медленно улучшаться. В трех матчах из четырех парни Анвара Гатиятулина победили, а еще в одной игре отжали у соперника одно очко.

Все прогнозы на КХЛ

Возобновление чемпионата «Трактор» отметил очередной победой над «Сибирью» (3:2), после которой состоялся тяжелейший раунд с «Динамо» Москва, закончившийся поражением по буллитам (3:4 ОТ). А в двух последних играх челябинцы загасили «Металлург» Мг (5:4 Б) и «Салават Юлаев» (4:2).

«Металлург» Мг

«Магнитка» в 44 встречах подняла 60 баллов, благодаря которым закрепилась на втором месте в Восточной конференции с 4-очковым отрывом от третьего «Авангарда». Первый «Автомобилист» «лисы» высматривают с расстояния в 1 пункт.

Недавняя пауза в КХЛ «Металлургу» Мг точно не навредила, так как перед ней команда потерпела три подряд поражения. После возобновления чемпионата «сталевары» также не стали лупить всех вокруг, зато проигрывают теперь меньше.

В пяти матчах во второй половине декабря хоккеисты Ильи Воробьева слились дважды, при этом в каждом таком матче забрали по одному очку. Серия игр после перерыва стартовала с побед над «Амуром» (3:1) и «Адмиралом» (3:2).

Закрыв разборки с дальневосточными соперниками кристально чисто, «Магнитка» проиграла два следующих раунда. Соперничала она с «Сибирью» (2:3 Б) и «Трактором» (4:5 Б). На последний матч магнитогорцы заехали в Казань, где треснули «Ак Барс» (4:2).

Коэффициенты

Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.75, ничья — в 4.00, а победа «Металлурга» Мг — в 2.27.

Прогноз

После тяжелой победы в Казани «Металлург» Мг максимально подобрался к «Авто» в лидерском забеге. Теперь ему нужно брать +2 в Челябинске и надеяться на поражение уральцев в Новосибирске.

В последнем матче года «Магнитка» получила гипермотивацию взять реванш в дерби и закрыть год в статусе первой команды Восточной конференции . Этот жирнейший шанс она будет выгрызать всеми способами.

Ставка

Закрыть год с +2 в такой игре, да еще и при появившихся перспективах — максимально сказочный момент для магнитогорцев. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 2.27.

При этом ни в одной встрече из четырех последних «Трактор» не забивал меньше трех голов, поэтому команде Воробьева нужно быть готовой к очередному результативному замесу. Дополнительно можно взять вариант — «Металлург» Мг победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 2.73.