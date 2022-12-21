В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Уралец» 21 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

После 40 матчей «Авто» остается первым в таблице Восточной конференции с 59 очками. От второй «Магнитки» команда с Урала дистанцировалась на 6 баллов при равном числе проведенных встреч.

В последней битве осени «Автомобилист» дома вырвал победу в овертайме у «Барыса» (4:3 ОТ). Этим была начата очередная беспроигрышная серия екатеринбуржцев, которая продержалась пять туров.

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После домашней стычки с казахстанцами команда Николая Заварухина прибыла в Астану, где еще раз отжала очки у «Барыса» (2:0). Дальше «Авто» ждали максимально ответственные встречи с «Металлургом» Мг. Победы в них позволили уральцам упрочить лидерство на Востоке (2:1, 4:1).

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Последним пунктом в списке победных дел «Автомобилиста» оказался лайтовый прокат с «Трактором», во время которого двух голов хватило, чтобы нокаутировать полумертвый челябинский клуб (2:1). А вот с «Адмиралом» 19 декабря подобное не прокатило. В этой битве серия «Авто» ушла в прошлое (2:3).

«Сибирь»

Новосибирцы поучаствовали в 43 раундах чемпионата и набрали 51 очко. В таблице Восточной конференции команда занимает третье место. Столько же накоплений сделал четвертый «Адмирал» за 41 встречу.

В конце ноября и начале декабря «Сибирь» успела зарядить 3-матчевую серию побед, благодаря которой закрепилась в топ-3 на Востоке. В этот мини-отрезок влез матч с «Северсталью» (3:2) и пара игр против более крепких ребят.

После разборок с бригадой Разина команда Андрея Мартемьянова припарковалась в Казани, где уложила на лопатки «Ак Барс» (6:3). А еще в одной встрече сибиряки с большими трудностями вырвали +2 у «Торпедо» (3:2 ОТ).

На раунде с нижегородцами чудо-период «Сибири» заморозился. В трех последних матчах хоккеисты из Новосибирска остались без накоплений. Проиграли сибиряки «Трактору» (2:4), «Салавату» (3:6) и снова «Трактору» (2:3).

Коэффициенты

На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 1.75, на ничью — 4.20, а на «Сибирь» — 3.90.

Прогноз

В последних матчах «Автомобилист» редко выигрывает через «верх», однако в предстоящем раунде его ждет крепкий соперник, решающий персональные задачи в борьбе за второе место на Востоке.

В текущей кампании «Сибирь» любит проводить событийные в плане голов матчи , поэтому от раунда в Екатеринбурге резонно ждать пробитие тотала «больше».

Ставка

В очной игре двух мощных результативных команд заброшенных шайб будет в достатке. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.90.

При этом в насыщенной драке стоит поверить в удачный для хозяев «Уральца» исход. Бригада Заварухина находится в прайме, а пока так, она способна казнить любую команду своей конференции. Дополнительно рекомендуем рассмотреть вариант — «Автомобилист» не проиграет + ТБ 3.5 с кэфом 2.30.