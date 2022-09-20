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    Матч с аутсайдером поможет «Сибири» вернуться в игру?

    «Сибирь» — «Нефтехимик». Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч КХЛ 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Нефтехимик»
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    Валентин Пьянов
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Сибирь Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Сентября 2022 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Сибирь»

    В восьми играх регулярных разборок сибиряки подняли девять очков, забили 15 голов и 14 шайб достали из своих ворот. В Восточной конференции команда занимает пятое место.

    Новую кампанию «Сибирь» открыла тремя гостевыми матчами, которые закончила двумя победами. Хлопнула она «Сочи» (2:0) и «Куньлунь» в серии буллитов (2:1 Б), а между этими матчами новосибирцы рубились с более серьезным клубом КХЛ, которому уступили. Речь идет о «Спартаке» (0:1).

    Коэффициенты матча Сибирь — Нефтехимик

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    После встречи с «Ред Стар» в Мытищах команда Андрея Мартемьянова скатала ответку на своем льду, где размазала китайских гостей всухую (4:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    За стыковыми играми с аутсайдером Запада последовали три поражения в четырех других встречах. За этот период «Сибирь» слилась «Трактору» (2:3 Б), вырубила «Авангард» (3:2 Б), отдала очки «Авто» (2:5) и «Барысу» (0:2).

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы в семи встречах сумели зацепиться всего за одно турнирное очко, забить 14 голов и вытащить из своей рамки 31 шайбу. Такие хилые статистические данные делают «нефтяников» последними на Востоке.

    Единственный набранный балл «Нефтехимику» удалось кровью и потом выстрадать в дебютной игре сезона, в которой андердог проиграл ЦСКА в овертайме (4:5 ОТ).

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    • Все остальные беды накрыли команду Олега Леонтьева в основное время, причем минимум 3 шайбы хоккеисты из Нижнекамска вынимали в этих матчах.

    После ЦСКА луз-стрик «Нефтехимика» продолжился в играх с «Динамо» Москва (1:6), «Локомотивом» (3:4), «Динамо» Минск (1:5), «Торпедо» (2:3), «Трактором» (0:4) и «Автомобилистом» (3:4).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Сибири» в этой игре букмекеры дают шанс за 1.88, с коэффициентом 4.40 можно поймать ничью, а победа «Нефтехимика» оценивается в 3.50.

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    Прогноз

    Три поражения в четырех последних матчах отбросили новосибирцев от верхних позиций в Восточной конференции, однако проапгрейдить свою статистику по набранным очкам можно в игре с худшим клубом Лиги, у которого караул в защите и проблемы победами (их просто нет).

    Ставка

    Самый часто пропускающий клуб чемпионата едва ли осилит сенсацию в Новосибирске. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит с форой -1 за 2.23.

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    «Сибирь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на хоккей. Матч с аутсайдером поможет «Сибири» вернуться в игру?
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