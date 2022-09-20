«Сибирь»
В восьми играх регулярных разборок сибиряки подняли девять очков, забили 15 голов и 14 шайб достали из своих ворот. В Восточной конференции команда занимает пятое место.
Новую кампанию «Сибирь» открыла тремя гостевыми матчами, которые закончила двумя победами. Хлопнула она «Сочи» (2:0) и «Куньлунь» в серии буллитов (2:1 Б), а между этими матчами новосибирцы рубились с более серьезным клубом КХЛ, которому уступили. Речь идет о «Спартаке» (0:1).
Коэффициенты матча Сибирь — Нефтехимик
После встречи с «Ред Стар» в Мытищах команда Андрея Мартемьянова скатала ответку на своем льду, где размазала китайских гостей всухую (4:0).
За стыковыми играми с аутсайдером Запада последовали три поражения в четырех других встречах. За этот период «Сибирь» слилась «Трактору» (2:3 Б), вырубила «Авангард» (3:2 Б), отдала очки «Авто» (2:5) и «Барысу» (0:2).
«Нефтехимик»
Нижнекамцы в семи встречах сумели зацепиться всего за одно турнирное очко, забить 14 голов и вытащить из своей рамки 31 шайбу. Такие хилые статистические данные делают «нефтяников» последними на Востоке.
Единственный набранный балл «Нефтехимику» удалось кровью и потом выстрадать в дебютной игре сезона, в которой андердог проиграл ЦСКА в овертайме (4:5 ОТ).
Все остальные беды накрыли команду Олега Леонтьева в основное время, причем минимум 3 шайбы хоккеисты из Нижнекамска вынимали в этих матчах.
После ЦСКА луз-стрик «Нефтехимика» продолжился в играх с «Динамо» Москва (1:6), «Локомотивом» (3:4), «Динамо» Минск (1:5), «Торпедо» (2:3), «Трактором» (0:4) и «Автомобилистом» (3:4).
Коэффициенты
Поставить на победу «Сибири» в этой игре букмекеры дают шанс за 1.88, с коэффициентом 4.40 можно поймать ничью, а победа «Нефтехимика» оценивается в 3.50.
Прогноз
Три поражения в четырех последних матчах отбросили новосибирцев от верхних позиций в Восточной конференции, однако
Ставка
Самый часто пропускающий клуб чемпионата едва ли осилит сенсацию в Новосибирске. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит с форой -1 за 2.23.