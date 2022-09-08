В матче Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 8 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Нижегородские хоккеисты провели в новом сезоне две встречи, в которых забрали всего 2 очка, но успели забить десять голов, получив шесть в ответ. В Западной конференции команду записали на девятое место.

В начале чемпионата «Торпедо» выдало экшен в битве с «Металлургом» Мг. В режиме реального времени нижегородцы несколько раз обходили соперника в счете, но даже двойной форы не хватило для ничьей. Более того, за 3 секунды до развязки хозяев казнил гол Яковлева (4:5).

В дикой анархии, которую команды устроили в «Нагорном», «Торпедо» нанесло 32 броска в створ ворот магнитогорцев, реализовав 12.5% моментов. Вратарь Иван Кульбаков завершил матч с 52 спасениями (91.23%).

Все прогнозы на КХЛ

Вторую игру «Торпедо» закрыло без жарких выяснений. На своем льду парни Игоря Ларионова раздавили «Амур» (6:1). Устранить с запасом не самого серьезного конкурента нижегородцам удалось благодаря 39 броскам в створ и очередной хорошей реализации — 15.38%.

«Автомобилист»

В трех играх в стартовавшем сезоне екатеринбуржцы выбили для себя 5 очков и по делу вписались в лидеры Восточной конференции. В трех заходах «Авто» забросило 11 шайб, среди конкурентов по таблице это самый мощный показатель.

Текущий чемпионат «Автомобилист» открыл дома матчем с «Локомотивом». Не без нервов и отыгрыша в первом периоде хозяевам удалось зацепиться за победу (4:2).

Еще жарче по своему рассказу получилась вторая встреча, в которой хоккеисты Николая Заварухина выбили победу за две с половиной минуты до конца матча (4:3). Судьбоносный гол вмазал Брукс Мэйсек.

Первую результативную осечку «Автомобилист» допустил в дебютном для себя выезде, в котором главные события происходили в Челябинске. В обоюдно острой драке с «Трактором» екатеринбуржцы выкинули белый флаг в овертайме (3:4 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Торпедо» в предстоящем матче можно поставить за 2.69, а на «Автомобилист» — за 2.20. Ничья оценивается букмекерами в 4.20.

Прогноз

Каждая из представленных команд проводит продуктивное начало сезона. Обе стараются выдавать максимум, а их встречи пока не заканчиваются без 6+ голов в основное время .

В преддверии очного заезда нет сомнений в том, что соперники устроят такой же безбашенный матч, в котором голы в сверхскоростном режиме полетят в две стороны.

Ставка

Встреча перспективных коллективов обязана заканчиваться «верхом», поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.90.