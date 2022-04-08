В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 8 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Команда из Ньюарка провела в регулярке 70 матчей, в которых ей досталось всего 54 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона она застряла на восьмой позиции.

Последняя победа «Нью-Джерси» состоялась в конце марта. Тогда «Девс» встретились именно с «Монреалем» и оформили 2 очка в послематчевой серии буллитов (3:2 ОТ).

Перед поединком с «Канадиенс» команда Линди Раффа потерпела пару поражений, а позже — уступила еще четырежды. В новой безвыигрышной серии «Дэвилз» успели пережить унижение от «Бостона» (1:8).

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В следующем матче «Нью-Джерси» устроил замес с «Флоридой» и проиграл в овертайме (6:7 ОТ). В последних встречах «дьяволы» слились клубам из Нью-Йорка — «Айлендерс» (3:4) и «Рейнджерс» (1:3).

«Монреаль»

Канадский клуб из Квебека также поучаствовал в 70 играх чемпионата. Заработать в этих встречах ему удалось 49 баллов. В Атлантическом дивизионе «трехцветные» занимают восьмое место.

В одном из последних мартовских поединков «Монреаль» сумел огорчить «Торонто» (4:2), после чего команда пережила три подряд поражения. Новая слабая серия стартовала с матча против «Нью-Джерси» (2:3 Б).

Следующий выезд «Хабс» провели в Санрайзе, где не сумели перебить «Флориду» (4:7). А во встрече 1 апреля подопечные Мартена Сан-Луи были унижены «Каролиной» (0:4).

Разбавить череду потерь «Монреалю» удалось 3 числа в противостоянии с «Тампой-Бэй» (5:4 Б). После сенсации на «Амали Арене» «Канадиенс» на своем льду крупно влетели «Оттаве» (3:6).

Коэффициенты

На победу «Нью-Джерси» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.05, в то время как победа «Монреаля» оценивается в 2.95. Поставить на ничью можно за 4.74.

Прогноз

Одни из худших команд НХЛ встречались друг с другом в текущем сезоне дважды. Оба раза верх взяли «Дэвилз» . При этом они не позволили «Монреалю» забросить больше 2 шайб.

Команда Раффа знает, как сдержать канадских соперников, поэтому в «Пруденшал Центре» она будет фаворитом.

Ставка

У себя дома «дьяволы» не позволят гостям бодрствовать в нападении. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Монреаля» меньше 2.5 за 2.21.