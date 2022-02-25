В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PPG Paints Арене» 25 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 52 встречах регулярного чемпионата парни из Пенсильвании взяли 70 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «пингвины» находятся на втором месте, уступая 4 пункта лидеру — «Каролине».

В стартовом отрезке после паузы в НХЛ «Питтсбург» оформил четыре подряд победы. Беспроигрышная серия «Пенс» началась в «ТД Гарден», где гости взяли верх над «Бостоном» (4:2).

Далее в Канаде парни Майка Салливана нагнули «Оттаву» (2:0), а в Ньюарке они прихлопнули «Нью-Джерси» (4:2). Еще в одной игре «Пингвинз» оказались сильнее «Филадельфии» (5:4 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

После встречи с «Флайерз» «Питтсбург» дважды кряду остался без набранных баллов. В первом таком поединке он крупно влетел «Торонто» (1:4). В последнем матче было поражение от «Каролины» (3:4).

«Нью-Джерси»

Банда из Ньюарка провела в регулярке 50 матчей, но набрать ей удалось всего 39 баллов. В Столичном дивизионе «дьяволы» идут последними без шансов на попадание в топ-4.

В период с 24 января по 8 февраля «Нью-Джерси» терпел очередную серию поражений, дошедшую на этот раз до семи подряд поединков. Закончилась она разгромом в замесе с «Оттавой» (1:4).

После игры с «сенаторами» подопечные Линди Раффа ненадолго забыли о крупных потерях, оформив пару побед. Взяли очки «Дэвилз» во встречах с «Монреалем» (7:1) и «Сент-Луисом» (7:4).

Завершив матч в Миссури сенсацией, «Нью-Джерси» вернулся в «Пруденшал Центр», где не сумел справиться с «Питтсбургом». (2:4). Несколькими днями позже «дьяволы» проиграли «Тампе» (3:6).

Коэффициенты

Букмекеры оценивают победу «Питтсбурга» в 1.57, не так охотно они верят в успех «Нью-Джерси» — 4.88. Ничью эксперты предлагают затащить за 5.50.

Прогноз

Перед матчем с одним из аутсайдеров НХЛ «Питтсбург» дважды лишился очков и потерял лидерство в дивизионе. Очевидно, что такое положение дел не может не напрягать «пингвинов», которые во встрече с «Джерси» будут пытаться наверстать упущенное .

Ставка

Совсем недавно команда Салливана уже обыгрывала «Дэвилз» на их площадке, ожидаем такого же сценария дома. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит + ТБ 5.5 за 2.25.