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    В матче с «Нью-Джерси» «Питтсбург» забудет о предыдущих потерях

    «Питтсбург» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.25) на хоккейный матч НХЛ 25 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Нью-Джерси»
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    «Питтсбург»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PPG Paints Арене» 25 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Февраля 2022 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Нью-Джерси Нью-Джерси
  • НХЛ
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    «Питтсбург»

    В 52 встречах регулярного чемпионата парни из Пенсильвании взяли 70 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «пингвины» находятся на втором месте, уступая 4 пункта лидеру — «Каролине».

    В стартовом отрезке после паузы в НХЛ «Питтсбург» оформил четыре подряд победы. Беспроигрышная серия «Пенс» началась в «ТД Гарден», где гости взяли верх над «Бостоном» (4:2).

    Коэффициенты матча Питтсбург — Нью-Джерси

  • 1
  • 1.52
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
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    Далее в Канаде парни Майка Салливана нагнули «Оттаву» (2:0), а в Ньюарке они прихлопнули «Нью-Джерси» (4:2). Еще в одной игре «Пингвинз» оказались сильнее «Филадельфии» (5:4 ОТ).

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    После встречи с «Флайерз» «Питтсбург» дважды кряду остался без набранных баллов. В первом таком поединке он крупно влетел «Торонто» (1:4). В последнем матче было поражение от «Каролины» (3:4).

    «Нью-Джерси»

    Банда из Ньюарка провела в регулярке 50 матчей, но набрать ей удалось всего 39 баллов. В Столичном дивизионе «дьяволы» идут последними без шансов на попадание в топ-4.

    В период с 24 января по 8 февраля «Нью-Джерси» терпел очередную серию поражений, дошедшую на этот раз до семи подряд поединков. Закончилась она разгромом в замесе с «Оттавой» (1:4).

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    • После игры с «сенаторами» подопечные Линди Раффа ненадолго забыли о крупных потерях, оформив пару побед. Взяли очки «Дэвилз» во встречах с «Монреалем» (7:1) и «Сент-Луисом» (7:4).

    Завершив матч в Миссури сенсацией, «Нью-Джерси» вернулся в «Пруденшал Центр», где не сумел справиться с «Питтсбургом». (2:4). Несколькими днями позже «дьяволы» проиграли «Тампе» (3:6).

    Коэффициенты

    Букмекеры оценивают победу «Питтсбурга» в 1.57, не так охотно они верят в успех «Нью-Джерси» — 4.88. Ничью эксперты предлагают затащить за 5.50.

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    Прогноз

    Перед матчем с одним из аутсайдеров НХЛ «Питтсбург» дважды лишился очков и потерял лидерство в дивизионе. Очевидно, что такое положение дел не может не напрягать «пингвинов», которые во встрече с «Джерси» будут пытаться наверстать упущенное.

    Ставка

    Совсем недавно команда Салливана уже обыгрывала «Дэвилз» на их площадке, ожидаем такого же сценария дома. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит + ТБ 5.5 за 2.25.

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    «Питтсбург» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на хоккей. В матче с «Нью-Джерси» «Питтсбург» забудет о предыдущих потерях
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